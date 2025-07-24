Полицейский признал вину в получении взяток от сотрудников Baza

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Оперуполномоченный угрозыска из Белгорода Александр Селиванов признал вину в получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza за предоставление информации, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривается ходатайство следователя об избрании ему ареста.