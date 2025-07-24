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Полицейский признал вину в получении взяток от сотрудников Baza

Полицейский из Белгорода признал вину в получении взяток от сотрудников Baza.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Оперуполномоченный угрозыска из Белгорода Александр Селиванов признал вину в получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza за предоставление информации, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривается ходатайство следователя об избрании ему ареста.

«Полностью признаю вину по статье 290 (УК РФ)», — заявил обвиняемый в суде.

Он просил не заключать его под стражу, поскольку сотрудничает со следствием и готов по первому требованию являться по указанию следователя.