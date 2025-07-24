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Последние новости к вечеру 24 июля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 24 июля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 24 июля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 24 июля 2025 года.

Пассажирский самолет Ан-24 разбился в Амурской области

Источник: РИА "Новости"

Пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Хабаровска в Тынду, не вышел на связь в Амурской области. Обломки обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды. По данным СК, выживших нет.

ВС РФ нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ заявило, что в ночь на четверг ВС РФ нанесли удары по объектам ВПК и энергетики Украины, связанным с обеспечением ВСУ. Уточняется, что все цели поражены.

Кремль оценил итоги третьего раунда переговоров с Украиной

Источник: РИА "Новости"

Кремль не ждал прорыва на третьем раунде переговоров с Украиной, заявил Песков. По его словам, у сторон сохраняются диаметрально противоположные подходы к проектам меморандумов, которыми ранее обменялись делегации.

В МИД РФ назвали условие для нормализации отношений с Баку

Источник: РИА "Новости"

Освобождение задержанных в Баку россиян стало бы важным шагом к нормализации отношений с Азербайджаном, заявила Захарова. По ее словам, в отношениях двух стран сейчас «непростой этап», Москва рассчитывает на его скорое преодоление.

Минздрав разработал новые правила выдачи больничных листов

Источник: РИА "Новости"

Минздрав предложил направлять пациентов на врачебную комиссию, если за полгода они брали больничный четыре раза и более. Мера затронет 1% случаев и направлена на выявление причин частой нетрудоспособности. Исключения — уход за больным ребенком и другими членами семьи.