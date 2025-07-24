Последние новости к вечеру 24 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 24 июля 2025 года.
Пассажирский самолет Ан-24 разбился в Амурской области
Пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Хабаровска в Тынду, не вышел на связь в Амурской области. Обломки обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды. По данным СК, выживших нет.
ВС РФ нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК
Минобороны РФ заявило, что в ночь на четверг ВС РФ нанесли удары по объектам ВПК и энергетики Украины, связанным с обеспечением ВСУ. Уточняется, что все цели поражены.
Кремль оценил итоги третьего раунда переговоров с Украиной
Кремль не ждал прорыва на третьем раунде переговоров с Украиной, заявил Песков. По его словам, у сторон сохраняются диаметрально противоположные подходы к проектам меморандумов, которыми ранее обменялись делегации.
В МИД РФ назвали условие для нормализации отношений с Баку
Освобождение задержанных в Баку россиян стало бы важным шагом к нормализации отношений с Азербайджаном, заявила Захарова. По ее словам, в отношениях двух стран сейчас «непростой этап», Москва рассчитывает на его скорое преодоление.
Минздрав разработал новые правила выдачи больничных листов
Минздрав предложил направлять пациентов на врачебную комиссию, если за полгода они брали больничный четыре раза и более. Мера затронет 1% случаев и направлена на выявление причин частой нетрудоспособности. Исключения — уход за больным ребенком и другими членами семьи.