Жителя Братска проводили в зону СВО

Утром 24 июля от здания городской администрации в Братске проводили местного жителя, который принял важное решение — отправиться на службу по контракту в зону СВО. Это решение было обдуманным и твердым. Об этом в своем тг-канале рассказал Александр Дубровин, мэр Братска.
— У бойца есть пример для подражания. Его отец тоже проходил службу в рядах Российской армии в зоне СВО. «Решение настоящего мужчины» — так поддерживает сегодня сына отец, — рассказывает мэр Братска.
Сибиряку вручили флаг Братска и шеврон с изображением городского герба. Эти символы станут для него талисманом и напоминанием о доме. В администрации подчеркивают, что все военнослужащие, заключившие контракты с Министерством обороны, получают государственную поддержку, социальные гарантии и льготы.