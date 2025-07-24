Жителя Братска проводили в зону СВО

Утром 24 июля от здания городской администрации в Братске проводили местного жителя, который принял важное решение — отправиться на службу по контракту в зону СВО. Это решение было обдуманным и твердым. Об этом в своем тг-канале рассказал Александр Дубровин, мэр Братска.