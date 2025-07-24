Ямпольская призвала не демонизировать Лабубу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Советник президента РФ Елена Ямпольская призвала не демонизировать монстриков Лабубу, заявив, что их популярность скоро пройдет, а глупости в детстве были у всех.
«Я думаю, что первое, что нужно сделать, это выдохнуть и не демонизировать искусство… Это пройдет в одну секунду и закончится. Потому что если закончилось это несчастное квадроберство, о котором столько говорили и сочиняли истории, как у нас все дети одичают и будут сидеть в клетке… Все в одну секунду схлынуло — и никому не надо. Как возникло, так и исчезло. Да, досадно, что такие вещи возникают. Но я не знаю ни одного поколения, где в детстве не увлеклись бы какой-нибудь глупостью… Даже в нашем советском детстве все равно проскакивало через идеологические кордоны», — заявила Ямпольская на встрече с участниками Всероссийского конкурса «Родная игрушка» в Нижегородской области.
Она в шутку назвала лабубу «лабудой» и добавила: «Все это быстро проходит, также пройдет и эта “лабуда” с тем же успехом».
Комментируя сообщения о том, что в России может появиться «чебубу» как «наш ответ» от Чебурашки, Ямпольская заявила, что «надо что-то свое придумывать, а не от чужого отбиваться».
Лабубу — это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.