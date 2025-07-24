Ямпольская призвала не демонизировать Лабубу

«Я думаю, что первое, что нужно сделать, это выдохнуть и не демонизировать искусство… Это пройдет в одну секунду и закончится. Потому что если закончилось это несчастное квадроберство, о котором столько говорили и сочиняли истории, как у нас все дети одичают и будут сидеть в клетке… Все в одну секунду схлынуло — и никому не надо. Как возникло, так и исчезло. Да, досадно, что такие вещи возникают. Но я не знаю ни одного поколения, где в детстве не увлеклись бы какой-нибудь глупостью… Даже в нашем советском детстве все равно проскакивало через идеологические кордоны», — заявила Ямпольская на встрече с участниками Всероссийского конкурса «Родная игрушка» в Нижегородской области.