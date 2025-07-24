Стерлитамакский врач оставил собственную дочь без 80 тысяч рублей

В башкирском городе Стерлитамаке восстановили права ребенка на получение алиментов после восьмимесячной задержки выплат. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Как установила проверка, с отца 16-летней девочки по решению суда взыскивались алименты, однако работодатель — местная больница — не исполнял постановление судебных приставов об удержании средств из зарплаты должника.
Выяснилось, что хотя постановление об удержании алиментов из заработной платы отца было направлено в медицинское учреждение еще в апреле 2024 года, в течение восьми месяцев выплаты матери ребенка не производились.
Прокуратура внесла представление главному врачу больницы. В результате принятых мер задолженность в размере более 80 тысяч рублей была полностью погашена. К дисциплинарной ответственности привлечена бухгалтер учреждения.
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