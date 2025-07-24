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На новой стеле на въезде в Ростов установят гербы страны, области и города

Александр Скрябин рассказал, как будет выглядеть стела на въезде в Ростов.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшее время на въезде в Ростов планируют установить новую стелу. На ней разместят гербы России, Ростовской области и Ростова-на-Дону, а также надпись: «Ростов-на-Дону — город воинской славы». Об этом рассказал Александр Скрябин, глава города Ростова-на-Дону, в своём Telegram-канале.

— Это не просто символы, а отражение нашей истории, — пояснил Скрябин.

Согласно задумке авторов, такое композиционное решение означает единение всего российского народа в борьбе за независимость страны.

Напомним, что новая стела на въезде со стороны улиц Таганрогской и Малиновского создаётся благодаря инициативе жителей Октябрьского района, которые предложили заменить мяч с флагами.