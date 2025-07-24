На новой стеле на въезде в Ростов установят гербы страны, области и города

В ближайшее время на въезде в Ростов планируют установить новую стелу. На ней разместят гербы России, Ростовской области и Ростова-на-Дону, а также надпись: «Ростов-на-Дону — город воинской славы». Об этом рассказал Александр Скрябин, глава города Ростова-на-Дону, в своём Telegram-канале.