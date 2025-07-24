Штормовые предупреждения объявлены на пятницу по всему Казахстану

В Карагандинской области в пятницу на западе, севере утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области временами порывы 15−20 метров в секунду. Днем на юге, в центре области сильная жара +36. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде 25 июля утром и днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.