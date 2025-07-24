Штормовые предупреждения объявлены на пятницу по всему Казахстану

«В Астане 25 июля ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется высокая пожарная опасность», — говорится в штормовом предупреждении в четверг.
В Акмолинской области в пятницу днем на западе, севере ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, юге области, днем по области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области 15−20 метров в секунду, днем на севере, востоке области временами порывы 25 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау 25 июля утром и днем ожидается гроза.
«25 июля днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. В Алматы
В Туркестанской области в пятницу днем на севере, западе ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, западе, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Днем по области ожидается сильная жара +40+42. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте 25 июля днем ожидается сильная жара +40. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 25 июля днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный днем порывы 15−20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара +40+42. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
«25 июля в области Жетісу ветер северо-восточный на востоке, севере области порывы 15−20 метров в секунду. В Талдыкоргане 25 июля днем ожидается сильная жара +36+38», — уточняется в информации.
В Атырауской области в пятницу днем на востоке ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке области гроза, днем гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. В центре, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 25 июля днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15−18 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
«25 июля днем на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер западный днем на севере, в центре области 15−20 метров в секунду. В Кызылорде 25 июля днем ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер западный днем порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — проинформировали гидрометеорологи.
В Западно-Казахстанской области в пятницу на севере, востоке ожидаются сильный дождь, град шквал. Ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 25 июля днем ожидается град, шквал. Ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем порывы 18 метров в секунду.
«25 июля на западе, севере, востоке, в центре области Ұлытау днем ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на западе, севере области порывы 15−20 метров в секунду. Днем сильная жара +35. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане 25 июля днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.
В Карагандинской области в пятницу на западе, севере утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области временами порывы 15−20 метров в секунду. Днем на юге, в центре области сильная жара +36. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде 25 июля утром и днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.
«25 июля ночью на севере, юге, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем гроза, град, на юге, востоке области шквал. Ветер северо-западный на юге, востоке области 15−20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае 25 июля утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15−20 метров в секунду», — сказано в штормовом предупреждении.
В Мангистауской области в пятницу на западе, северо-востоке ожидается гроза. Днем в центре области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный днем на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15−20 метров в секунду. В Актау 25 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
«25 июля в Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. В Тараз 25 июля днем ожидается сильная жара +39. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — сообщили гидрометеорологи.
В Актюбинской области в пятницу на западе, севере ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный днем на юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. На юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 25 июля ожидается гроза.
«25 июля днем на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15−20 метров в секунду. На западе, юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность», — добавили в «Казгидромете».
В Северо-Казахстанской области в пятницу днем на западе, юге ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза, днем гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный 15−20, днем на западе, юге области порывы 25 метров в секунду. На западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске 25 июля ожидается гроза. Ветер юго-восточный 15−20 метров в секунду.
«25 июля в Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем на востоке области 15−20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара +35. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 25 июля сохраняется высокая пожарная опасность. С 20.00 24 июля до 20.00 25 июля по городу Усть-Каменогорск в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ (неблагоприятные метеорологические условия — КазТАГ) второй степени», — предупредили синоптики.
В области Абай в пятницу ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на западе области 15−20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара +37. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 25 июля сохраняется высокая пожарная опасность.