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В Ростовской области стоимость бензина АИ-98 достигла почти 83 рублей за литр

Стали известны обновленные июльские расценки на бензин в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в течение недели, с 15 по 25 июля 2025 года, изменились цены на бензин. Об этом говорится в информации Росстата.

Средняя стоимость горючего по состоянию на 21 июля составила 61,84 рубля за 1 литр (для сравнения, 30 июня цена фиксировалась на уровне в 61,35 рубля).

Расценки по отдельным маркам:

АИ-92: 57,59 рубля;

АИ-95: 64,02 рубля;

АИ-98 и выше: 82,74 рубля;

Дизельное топливо: 66,91 рубля.

Добавим, общая цена за бензин по ЮФО 21 июля составляла 62,37 рубля, за дизель — 68,50 рубля. Стоимость по России — 60,86 и 71,47 рубля соответственно.

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