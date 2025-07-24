«Разница с температурой за окном — до 10 градусов». Белорусский врач назвала оптимальные параметры при работе кондиционера

Оптимальные параметры при работе кондиционера в квартире или офисе в интервью программе «Наше утро» на телеканале ОНТ назвала замглавврача по эпидемиологиии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич.
По ее словам, надо избегать значительной разницы температур. То есть температура в помещении, в котором работает кондиционер, и температура, которая на улице, не должна отличаться более чем на 7−10 градусов.
«Когда мы начинаем охлаждать помещение, тоже не надо это делать резко, в среднем надо это делать на 2−3 градуса в час», — отметила Алла Дашкевич.
Медик предупредила, что при использовании кондиционера, в котором отсутствует функция забора наружного воздуха либо увлажнения, надо периодически проветривать помещение.
Еще одно условия использования кондиционера — поток прохладного воздуха не должен быть направлен на человека, чтобы не допустить переохлаждения. Надо настраивать воздушный поток вверх или в сторону. Еще надо помнить, что кондиционеры снижают уровень влажности в помещении, а это приводит к сухости кожи.
По словам медика, при работе кондиционера пересыхают и слизистые оболочки, которые являются местной защитой от проникновения возбудителей инфекционных заболеваний.
«Необходимо регулярно мыть поверхности кондиционера, створки кондиционера, проводить очистку фильтров», — подчеркнула Алла Дашкевич.
По словам медика, в кондиционерах скапливается пыль, микроорганизмы и если не проводить очистку, то, включая кондиционер, микроорганизмы попадут в воздух и человек может получить их при дыхании.
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