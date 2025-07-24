«Разница с температурой за окном — до 10 градусов». Белорусский врач назвала оптимальные параметры при работе кондиционера

Еще одно условия использования кондиционера — поток прохладного воздуха не должен быть направлен на человека, чтобы не допустить переохлаждения. Надо настраивать воздушный поток вверх или в сторону. Еще надо помнить, что кондиционеры снижают уровень влажности в помещении, а это приводит к сухости кожи.