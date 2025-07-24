Пенсии, компенсация расходов на ЖКХ, образовательные и другие льготы для семей участников СВО

2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества. Особое внимание правительство уделяет расширению мер поддержки семей военнослужащих — участников специальной военной операции. К уже существующим социальным льготам и выплатам добавляются новые. Сегодня меры поддержки охватывают все направления: от финансовой помощи до поступления в колледжи и вузы. Подробно о льготах и выплатах для семей участников СВО — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества. Особое внимание правительство уделяет расширению мер поддержки семей военнослужащих — участников специальной военной операции. К уже существующим социальным льготам и выплатам добавляются новые. Сегодня меры поддержки охватывают все направления: от финансовой помощи до поступления в колледжи и вузы. Подробно о льготах и выплатах для семей участников СВО — в материале «Газеты.Ru».

Кто по закону является членом семьи участника СВО.

Согласно ст. 2 закона N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», к членам семей военных, в том числе участников СВО, относятся:

* супруга (супруг);

* несовершеннолетние дети;

* дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

* дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме;

* лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

Ежемесячные выплаты и компенсации семьям участников СВО.

Согласно данным Социального фонда России, семьи участников СВО могут рассчитывать на ряд выплат и льгот. С 1 апреля 2025 года большинство выплат проиндексировано на 14,75%. Подробно о том, как изменился их размер «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Отделения СФР по г. Москве и Московской области.

Государственная пенсия по потере кормильца составляет:

* родственникам и членам семьи граждан, погибших при исполнении обязанностей в специальной военной операции в период пребывания в добровольческих формированиях — 17648,24 ₽

* родственникам и членам семьи военнослужащего, пребывавшего в добровольческом формировании, умершего в результате увечья или заболевания, полученных в период специальной военной операции, не связанных с исполнением обязанностей военной службы — 13236,12 ₽

Государственная социальная пенсия по потере кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет составляет:

* детям, потерявшим одного родителя — 8824,08 ₽ в месяц.

* детям, потерявшим обоих родителей — 17648,24 ₽ в месяц.

Такие же суммы выплачиваются детям от 18 до 23 лет, если они учатся; старше 18 лет — если они стали инвалидами в детстве.

Сумма выплаты нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего различается в зависимости от причины смерти



кормильца:

* вследствие военной травмы — выплачивается 200% размера социальной пенсии — 17648,16 ₽ в месяц.

* вследствие заболевания, полученного в период военной службы — 150% размера социальной пенсии — 13236,12 ₽ в месяц.

Ежемесячная денежная компенсация инвалидам вследствие военной травмы и членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего.

* I группа — 24076,96 ₽



* II группа — 12038,46 ₽



* III группа — 4815,39 ₽

Ежемесячная выплата родителям, вдовам и детям ветеранов боевых действий — 2500,01 ₽

Ежемесячная выплата семьям Героев России — 98194,28 ₽

Ежемесячное пособие детям военнослужащих — 3 183,80 ₽

Ежемесячное пособие на ребенка — 18 285 ₽ Предоставляется матерям и опекунам детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Деньги выплачиваются в течение службы отца по призыву с рождения ребенка до трехлетнего возраста.

Единое пособие: выплата назначается беременным женщинам и семьям с детьми с невысоким уровнем дохода. Сумма определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого. В 2025 году выплаты варьируются от 8800 до 17700 ₽ Для беременных женщин — от 9600 до 19300 ₽ в месяц. При оценке нуждаемости доходы участников СВО не учитываются.

Единовременные выплаты семьям участников СВО.

* ~Выплата семье в случае гибели участника СВО~

Эта мера поддержки призвана помочь семье бойца в случае его гибели. Ее регулирует указ президента РФ № 98 от 05.03.2022 г.

Какие документы понадобятся:

* заявление;



* копия свидетельства о смерти;



* копии документов, удостоверяющих личность заявителей;



* копии документов, подтверждающих родственную связь с погибшим (умершим);



* копия справки из бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) — для детей с 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого возраста;



* справка из образовательной организации об очном обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет. В справке должна быть указана дата начала обучения;



* копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя — для опекунов и попечителей;



* копия решения суда о признании гражданина фактически воспитывавшим и содержавшим военнослужащего или мобилизованного в течение не менее 5 лет до достижения им совершеннолетия — для фактического воспитателя.

Документы нужно предоставить в воинскую часть или военкомат по месту жительства военнослужащего или мобилизованного.

* ~Выплата в случае увечья или травмы участника СВО~

Распространяется на бойцов, получивших увечье (ранение, травму или контузию) в ходе проведения специальной военной операции.



Сумма выплаты — 3 млн руб.

Если увечье повлекло за собой наступление инвалидности, государство выплачивает участнику СВО 4 млн руб, с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья.

* ~Выплата денежного довольствия, недополученного к моменту смерти~

Все денежное довольствие, которое участники СВО не успел получить ко дню смерти, выплачивается их супругам. Если военнослужащий не состоял в браке и не имел детей, выплата предоставляется родителям в равных долях.

Если у участника СВО не было супруги, выплата предоставляется в равных долях:

* проживавшим совместно с погибшим (умершим) совершеннолетним детям;



* законным представителям, например опекунам или попечителям;



* усыновителям несовершеннолетних детей, а усыновителям инвалидов с детства — независимо от возраста;



* гражданам, находящимся на иждивении военнослужащего.

* ~Выплата на оздоровительный отдых детей~

Положена детям участников СВО, если:

* родитель стал инвалидом вследствие военной травмы;



* родитель погиб, умер или пропал без вести при исполнении обязанностей военной службы по контракту.

Чтобы получить ее, нужно подать пакет документов в пенсионные органы Минобороны. Деньги поступят после принятия решения о назначении выплаты.

* ~Единовременная выплата беременной жене мобилизованного военнослужащего~

Получателем может быть супруга участника СВО со сроком беременности не менее 180 дней. Выплата составляет 42665 ₽

Выплата также предоставляется, если муж учится на первом курсе военного училища или на первом курсе военной кафедры учебного заведения.

Если семья участника СВО проживает на Крайнем Севере, размер пособия увеличивается на районный коэффициент.

Льготы семьям участников СВО.

~Образовательные льготы~

Освобождение от платы за присмотр и уход в детских садах, в том числе в случае гибели или смерти участника СВО.

Право поступать в российские вузы по квоте. На поступление без экзаменов могут рассчитывать дети участников СВО:

* мобилизованных или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач СВО,



* погибших или получивших ранение при исполнении обязанностей военной службы,



* удостоенных звания Героя РФ,



* награжденных тремя орденами Мужества.

~Льготы на оплату нотариуса~

Эта мера поддержки позволяет членам семьи участника СВО бесплатно получить нотариальные услуги.

Для этого нужно обратиться к нотариусу, уточнить свою льготную категорию и вид помощи, которая требуется.

~Компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги~

Семьи участников СВО имеют право на ~компенсацию 50% расходов~ на оплату ЖКУ.

Льгота распространяется на:

* плату за наем или за содержание жилого помещения,



* взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,



* плату за холодную и горячую воду, электроэнергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме,



* плату за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме,



* плату за коммунальные услуги,



* плату за топливо, приобретаемое в пределах норм в жилых домах, не имеющих центрального отопления.

Членам семей погибших участников СВО ~возмещают 60% расходов~ на оплату ежемесячных коммунальных платежей и разовых коммунальных услуг.

~Выплата на ремонт дома~

Рассчитывается индивидуально в зависимости от количества членов семьи и проживающих в доме.

Выплата предоставляется один раз в 10 лет при условии, что:

* жилой дом не относится к государственному или муниципальному жилому фонду;



* жилое помещение, находящееся в собственности, не расположено в многоквартирном доме.

~Льготы при покупке недвижимости~

Многие застройщики сегодня включают в свои программы специальные предложения для семей участников СВО, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» директор по продажам девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова. Чаще всего речь идет о льготных условиях покупки недвижимости — в частности, о скидках, предоставляемых семьям участников СВО. В отдельных проектах размер такой скидки может достигать 10%.

«Важно, чтобы меры поддержки не ограничивались разовыми акциями, а формировались как система долгосрочной поддержки. Строительная отрасль способна сыграть в этом значимую роль, создавая среду, где у семей есть возможность восстановиться, адаптироваться и строить устойчивое будущее. Именно поэтому мы внимательно следим за инициативой по запуску отдельной ипотечной программы для участников СВО. Ее реализация могла бы сделать жилье более доступным — особенно с учетом того, что во многих случаях речь об улучшении жилищных условий», — подчеркнула Анна Терехова.

О новой мере поддержки, затрагивающей молодые семьи участников СВО, рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев. Эта льгота касается предоставления соцвыплат на покупку квартир и домов.

«Согласно нововведению, супруги погибших бойцов, если семья входит в категорию молодых, в первоочередном порядке смогут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья. Считаю эту инициативу особенно важной», — подчеркнул депутат.

Соответствующее постановление правительства РФ № 1048 вступило в силу 22 июля.

~Льготы вдовам~

Вдовы бойцов защищены законом от увольнения в течение года после гибели мужа. Эта мера была принята год назад и касается жен ветеранов боевых действий.

~Налоговые льготы~

Участникам СВО и их семьям доступны несколько налоговых льгот.

~Освобождение от уплаты налога на имущество~

Распространяется на один объект по каждой из следующих категорий:

* квартира, ее часть или комната;



* жилой дом или его часть;



* негосударственный музей-квартира, творческая мастерская, ателье, студия и другие помещения;



* хозяйственное строение или сооружение площадью не более 50 кв. м, расположенное на земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) — индивидуального жилищного строительства (ИЖС), огородничества, садоводства;



* гараж или машино-место.

~Освобождение от уплаты НДФЛ~

Доходы должны быть связаны с участием в специальной военной операции.

~Стандартный налоговый вычет~ для мобилизованных, контрактников, добровольцев и членов их семей.

Участники СВО, а также члены их семей могут воспользоваться правом на снижение налогооблагаемой базы по НДФЛ за каждый месяц налогового периода на 500 ₽

~Уменьшение налоговой базы по земельному налогу~

Для участников СВО налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка.

~Освобождение от уплаты транспортного налога~

Действует для автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил. Эта льгота будет применена при исчислении транспортного налога в 2025 году.

Региональные льготы семьям участников СВО.

Всестороннюю поддержку участникам СВО и их семьям оказывают и региональные органы исполнительной власти.

«В Московской области, например, действует льгота, в рамках которой возможно получение денежной выплаты в размере 500 тысяч рублей взамен обеспечения земельными участками. С 1 июля 2025 года здесь введена новая мера социальной поддержки — ежегодная выплата 24 тыс. руб. на оплату услуг такси для участников СВО и их детей-инвалидов. Эта мера поддержки охватывает бойцов, передвигающихся на кресле-коляске или с помощью протеза, а также полностью утративших зрение», — рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Кроме того, в регионе будет оказана адресная помощь детям участников СВО в подготовке к началу учебного года.

Какие меры поддержки семьям участников СВО бывают в разных регионах.

* единовременные региональные выплаты на каждого ребенка участника СВО;



* единовременная выплата взамен предоставления земельного участка отдельным категориям ветеранов боевых действий;



* бесплатное социальное обслуживание на дому пожилых членов семьи, а также инвалидов;



* бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря;



* бесплатные земельные участки для членов семей погибших или умерших вследствие ранений участников СВО.

Узнать, какие меры поддержки доступны в конкретном регионе, можно на сайте местной администрации.