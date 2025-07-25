Зенитный ракетный комплекс С-350: современный витязь на страже национальной безопасности

Что из себя представляет ракетный комплекс С-350
С-350 «Витязь» — новейший отечественный зенитный ракетный комплекс, который уничтожает цели на средней дальности. Его разработали в концерне «Алмаз-Антей» как элемент многоуровневой системы обороны против воздушных целей. Принят на вооружение в 2019 году.
Ракеты «Витязя» поражают цели, которые находятся на удалении до 60 км и на высоте до 30 км, причем одновременно может сопровождать 12 объектов, а обстреливать — до 6.
Представляет собой комплекс из радиолокационной установки, пусковые механизмы и транспортно-пусковые контейнеры (12 шт.), командный пункт на колесах и средства технического обеспечения.
С-300 стреляет двумя типами ракет, развертывается менее, чем за 5 минут и перехватывает даже малозаметные цели, которые используют современные способы маскировки в воздухе. Оптимизирован для борьбы с крылатыми ракетами и БПЛА.
Совместим с другими системами ПВО, включая С-400. Отличается от него меньшей дальностью, но более высокой плотностью огня.
Главная задача «Витязя» — защита от различных средств массированного воздушного нападения.
Как выглядит российский ЗРК С-350 «Витязь»: фото
С-350 «Витязь» — это комплекс из нескольких элементов. В него входит три компонента: командный пункт, радиолокационная станция, пусковая установка с ракетами. Все они расположены на шасси тяжелых колесных грузовиков: при необходимости «Витязь» меняет дислокацию, не требуя дополнительных транспортных ресурсов.
История создания ракетного комплекса
Разработка С-350 «Витязь» началась в середине 2000-х годов в рамках программы модернизации российской системы ПВО. Работы велись концерном ВКО «Алмаз-Антей» и предполагали развитие линейки зенитных систем. Они были призваны заменить устаревающие С-300ПС.
Первые опытные образцы были представлены в 2013 году, но понадобились дополнительные доработки. Важно было создать систему, способную эффективно бороться с современными средствами воздушного нападения, включая крылатые ракеты и высокоточное оружие.
С 2015 по 2018 гг проходили государственные испытания на полигоне Капустин Яр. В ходе тестов проверялась способность комплекса перехватывать различные типы целей, включая малозаметные. Особое внимание уделялось работе в условиях радиоэлектронного противодействия.
28 декабря 2019 года комплекс был официально принят на вооружение Российской армии. Первые серийные образцы поступили в войска в 2020 году.
С-350 стал оружием, в котором используются унифицированные ракеты 9М96. Их же применяют в системе С-400. Это значительно упрощает логистику и обслуживание.
Разработка велась под руководством генерального конструктора Павла Созина. В создании комплекса участвовали:
- головной разработчик — НПО «Алмаз»;
- разработчик ракет — МКБ «Факел»;
- разработчик шасси для пусковых установок — МЗКТ.
С-350 «Витязь» стал важным элементом эшелонированной системы ПВО России. Он обогатил возможности таких систем, как С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей».
Тактико-технические характеристики ракетного комплекса С-350
«Витязь» — более компактный и мобильный ЗРК чем, например, С-400. При этом он способен действовать стремительно и автономно, отслеживать и поражать множество целей. Рассмотрим его технические характеристики.
|32
|Максимальное количество целей для одновременного обстрела
|12–16
|Зона поражения целей в воздухе
|60 км по дальности и 30 км по высоте
|Боевая готовность
|5 минут
Что входит в состав ракетного комплекса С-350
С-350 «Витязь» представляет собой мобильный комплекс на колесном шасси. При разработке особое внимание уделялось его компоновке: ЗРК должен быть компактным и технологичным. Вот основные части комплекса:
- Пусковая установка. Базируется на колесном шасси МЗКТ-7930 белорусского производства с высокопроходимой платформой 8×8. В ней располагаются 12 транспортно-пусковых контейнеров с ракетами на колесной платформе. У контейнеров квадратное сечение и защитное покрытие, предохраняющее оружие от внешних воздействий. В походном положении контейнеры с ракетами опущены горизонтально, чтобы они были менее заметны. В боевом режиме пусковые установки поднимаются под углом, обеспечивая вертикальный старт ракет.
- Радиолокационная станция. Включает активную фазированную антенную решетку на отдельном шасси. Антенна представляет собой вращающуюся прямоугольную панель с сетчатой структурой, которая обеспечивает круговой обзор. Высота в рабочем положении — около 5−6 метров.
- Командный пункт. Располагается на шасси КАМАЗ-6560 с бронированной кабиной. Оснащен жидкокристаллическими дисплеями, средствами связи и обработки данных. На крыше машины есть антенны связи и навигационные системы.
Все элементы «Витязя» окрашены в стандартный защитный цвет российской военной техники (темно-зеленый / песочный).
Сколько установок С-350 на вооружении России и где они применяются
По данным открытых источников и заявлениям официальных представителей Минобороны РФ, на 2024 год в войсках эксплуатируется не менее 16 дивизионов С-350 «Витязь». Основные места дислокации:
- Западный военный округ. ЗРК расположены в Калининградской области (прикрытие Балтийского флота) и в Ленинградской области (оборона Северо-Западного региона).
- Южный военный округ. В Крыму «Витязи» защищают Черноморское побережье, в Краснодарском крае прикрывают объекты инфраструктуры.
- Центральная Россия. В Московской области С-350 интегрированы в систему ПВО столицы.
Применяются «Витязи» и в боевых условиях — в составе группировки ПВО в ходе СВО на Украине и для защиты критически важных объектов на территории РФ от вражеских обстрелов.
Главное о ракетном комплексе С-350 «Витязь»
ЗРК С-350 меньше, чем, например С-400. Но его боевые задачи не менее важные. Вот самое главное об этом отечественном вооружении.
- «Витязь» относится к средствам ПВО. Это оружие средней дальности: поражает цели на расстоянии 60 км и на высоте до 30 км.
- Выглядит ЗРК как несколько тяжелых колесных грузовиков, на которых располагаются ракетные установки, средства РЛО, пункт командования и технические службы.
- С-350 мобилен: сам передвигается по дорогам и приходит в состояние боевой готовности менее чем за 5 минут.
- Может отрабатывать воздушные цели — крылатые ракеты, самолеты и БПЛА. Способен работать автоматически, без участия оператора.
- Одновременно обстреливает до 16 целей.
- Не имеет аналогов в вооружении других стран.