Зенитный ракетный комплекс С-350: современный витязь на страже национальной безопасности

Представляет собой комплекс из радиолокационной установки, пусковые механизмы и транспортно-пусковые контейнеры (12 шт.), командный пункт на колесах и средства технического обеспечения.

С-300 стреляет двумя типами ракет, развертывается менее, чем за 5 минут и перехватывает даже малозаметные цели, которые используют современные способы маскировки в воздухе. Оптимизирован для борьбы с крылатыми ракетами и БПЛА.