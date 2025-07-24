На Барбадосе вновь нашли самую маленькую змею в мире

«Крупных животных замечают чаще. Если такое животное долго не появляется, надежд на его возвращение остается мало. С мелкими все иначе. Они могут просто скрываться или быть не в поле зрения исследователей», — отметил Коннор Блейдс, технический консультант Министерства окружающей среды Барбадоса.