На Барбадосе вновь нашли самую маленькую змею в мире

Ученые обнаружили барбадосскую нитевидную змею (Tetracheilostoma carlae) — самый миниатюрный вид змей на планете, который считался утраченным для науки почти два десятилетия. Рептилию нашли под камнем в центральной части острова, сообщает портал IFLScince.
Нитевидная змея была включена в международный список исчезнувших видов. В него входят около 4800 исчезнувших растений, животных и грибов. Поиск Tetracheilostoma carlae на Барбадосе длился более года в рамках национального проекта «Сохранение эндемичных рептилий Барбадоса».
Размер взрослой особи Tetracheilostoma carlae — всего 9−10 сантиметров в длину. Из-за микроскопической величины и внешнего сходства с инвазивной слепой змеей Брахмана вид долгое время оставался незамеченным. Различия между ними настолько незначительны, что их приходится выявлять под увеличительным стеклом.
Предыдущие встречи с барбадосской змеей были редкими и разделены десятками лет. Биологи подчеркивают, что найти столь маленькое животное чрезвычайно сложно, так как его отсутствие в наблюдениях не всегда означает полное исчезновение.
«Крупных животных замечают чаще. Если такое животное долго не появляется, надежд на его возвращение остается мало. С мелкими все иначе. Они могут просто скрываться или быть не в поле зрения исследователей», — отметил Коннор Блейдс, технический консультант Министерства окружающей среды Барбадоса.
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