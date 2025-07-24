В Прикамье полицейские вернули домой 9-летнего ребенка

Поздно вечером 15 июля в отдел полиции в Кудымкаре обратилась обеспокоенная мать 9-летнего мальчика. Утром ее сын уехал на прогулку на велосипеде и не вернулся домой. Женщина пыталась найти ребенка сама, но не преуспела.
На розыск мальчика немедленно был поднят личный состав территориального отдела полиции. Полицейские обследовали окрестные улицы и дворы, установили круг общения ребенка среди сверстников, опросили его друзей и знакомых.
Вскоре сотрудники органов внутренних дел нашли потерявшегося мальчика в круглосуточном магазине. Он объяснил, что увлекся прогулкой и потерял счет времени.
Противоправных действий в отношении ребенка не было. Мальчика передали матери невредимым. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.