В Прикамье полицейские вернули домой 9-летнего ребенка

Поздно вечером 15 июля в отдел полиции в Кудымкаре обратилась обеспокоенная мать 9-летнего мальчика. Утром ее сын уехал на прогулку на велосипеде и не вернулся домой. Женщина пыталась найти ребенка сама, но не преуспела.