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В Прикамье полицейские вернули домой 9-летнего ребенка

Поздно вечером 15 июля в отдел полиции в Кудымкаре обратилась обеспокоенная мать 9-летнего мальчика.

Поздно вечером 15 июля в отдел полиции в Кудымкаре обратилась обеспокоенная мать 9-летнего мальчика. Утром ее сын уехал на прогулку на велосипеде и не вернулся домой. Женщина пыталась найти ребенка сама, но не преуспела.

На розыск мальчика немедленно был поднят личный состав территориального отдела полиции. Полицейские обследовали окрестные улицы и дворы, установили круг общения ребенка среди сверстников, опросили его друзей и знакомых.

Вскоре сотрудники органов внутренних дел нашли потерявшегося мальчика в круглосуточном магазине. Он объяснил, что увлекся прогулкой и потерял счет времени.

Противоправных действий в отношении ребенка не было. Мальчика передали матери невредимым. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.