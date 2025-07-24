В Госдуме предложили ввести штрафы за публичное принижение прав женщин

Отдельные чиновники, политики и религиозные деятели, по словам авторов, позволяют себе заявления, в которых утверждается, что женщина якобы не должна иметь равный доступ к образованию, труду или общественной реализации, а обязана «сидеть дома», «только рожать» и быть «обслуживающим звеном» по отношению к мужчине. Подобные идеи, как считают депутаты, прямо противоречат Конституции, закрепляющей равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола.