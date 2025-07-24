В Госдуме предложили ввести штрафы за публичное принижение прав женщин

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили на заключение в кабмин законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 20 тысяч рублей за публичные призывы, оправдывающие ограничение прав женщин и принижающие их достоинство, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Роза Чемерис.
«Проектом федерального закона… предлагается ввести административную ответственность за публичные призывы, направленные на оправдание, пропаганду или навязывание социально-культурных моделей поведения, предполагающих ограничение женщин в их правах и свободах, гарантированных Конституцией Российской Федерации», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что речь идет в том числе о правах женщин на образование, труд, участие в общественной и политической жизни, и о принижении их достоинства посредством сведения роли женщины исключительно к обслуживанию мужчины. Проектом предусматривается штраф от 10 до 20 тысяч рублей.
В сопроводительных документах указывается, что в последние годы в публичном пространстве участились случаи распространения высказываний, направленных на дискриминацию женщин и принижение их конституционно гарантированных прав и достоинства.
Отдельные чиновники, политики и религиозные деятели, по словам авторов, позволяют себе заявления, в которых утверждается, что женщина якобы не должна иметь равный доступ к образованию, труду или общественной реализации, а обязана «сидеть дома», «только рожать» и быть «обслуживающим звеном» по отношению к мужчине. Подобные идеи, как считают депутаты, прямо противоречат Конституции, закрепляющей равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола.
В этой связи, авторы подчеркнули, что инициатива о введении штрафа за публичные призывы, направленные на оправдание, пропаганду или навязывание таких взглядов будет превентивной мерой, исключающей появление в публичном пространстве подобных сообщений.