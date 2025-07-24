Авиаэксперт Пантелеев: к авиапроисшествиям чаще приводит человеческий фактор

Все они уже не молоды, но ~уровень технических неисправностей на тысячу вылетов у того же Ан-24 составляет около 0,72%.~ В СССР в конструкции этих бортов был заложен дополнительный ресурс для использования в военное время, поэтому у тех самолетов была изменена стреловидность крыла и повышен взлетный вес — чтобы совершать взлеты и посадки на грунтовых аэродромах.