Экс-чиновника из Башкирии Артур Идельбаев до 22 сентября будет в СИЗО

В Башкирии подозреваемых в мошенничестве Руслана Юнусова и Артура Идельбаева отправили в СИЗО на два месяца — до 22 сентября. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило издание «РБК Уфа».
Напомним, вчера прошли обыски в Министерстве туризма и предпринимательства Башкирии. Были задержаны директор Центра развития туризма республики Руслан Юнусов и его заместитель Артур Идельбаев. Их подозревают в мошенничестве в крупном размере при реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство».
По версии следствия, мужчины за государственный счет строили «на бумаге» туристические объекты. Оба задержаны, вместе с ними по делу проходит также руководитель АНО «Проектный офис» Ильнур Куватов.
По данным собственного источника «КП-Уфа», обыски прошли и в домах подозреваемых. У Идельбаева обнаружили фотографии со встречи с террористом Шамилем Басаевым в Чечне в 1996 году. По данным силовиков, в те годы он был активным участником молодежной националистической организации, а чуть позже возглавил одну из таких.
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