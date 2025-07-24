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А если поймают не того?.. Зоозащитники возмутились предложением сдавать беспризорных собак за деньги

В Ветке придумали необычный способ борьбы с безнадзорными животными. Подобным подходом к вопросу заинтересовались зоозащитники.

Напомним, коммунальное предприятие «Ветковское» дало объявление, где говорилось, что горожане могут сдавать беспризорных собак за деньги. За щенка предлагали 10 рублей, за крупные породы — по 40−60 рублей. Кроме того, грозили штрафами за оставленную на улице еду для животных.

«Там нарушение на нарушении, — пояснила член Совета Ассоциации зоозащитных организаций Ирина Омельянчук. — Во-первых, наказания за кормление животных на улице нет. Во-вторых, людей провоцируют на противоправные действия, когда призывают отлавливать животных. Человек ведь может не понять, кого он поймал — бездомное животное или то, у которого есть хозяин».

Кроме того, по словам зоозащитника, сложно представить, как житель Ветки должен отлавливать бездомную собаку.

«Представим, что какая-нибудь асоциальная личность станет ради 60 рублей ловить собаку, которая его покусает. А если животное бешеное? И этот человек вряд ли пойдет в поликлинику».

Ирина Омельянчук уверена, что к профилактике безнадзорности среди животных необходимо подходить с другой стороны.

«Нужно начинать с регистрации животных. Таким образом учитывается их количество. А цель — дальнейшая вакцинация от бешенства. Если хозяин отказывается регистрировать своего питомца — есть меры административного воздействия».

Специалист уверена: попытка убрать безнадзорных животных с улиц — это не то, с чего нужно начинать, тем более таким методом. «Это стимулирование безответственности у хозяев. Он будет знать, что можно взять поиграть и сдать питомца за деньги».

К слову, спустя сутки резонансное объявление в Telegram-канале КЖУП «Ветковское» мы уже не нашли. Похоже, его удалили.