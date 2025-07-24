А если поймают не того?.. Зоозащитники возмутились предложением сдавать беспризорных собак за деньги

Напомним, коммунальное предприятие «Ветковское» дало объявление, где говорилось, что горожане могут сдавать беспризорных собак за деньги. За щенка предлагали 10 рублей, за крупные породы — по 40−60 рублей. Кроме того, грозили штрафами за оставленную на улице еду для животных.
«Там нарушение на нарушении, — пояснила член Совета Ассоциации зоозащитных организаций Ирина Омельянчук. — Во-первых, наказания за кормление животных на улице нет. Во-вторых, людей провоцируют на противоправные действия, когда призывают отлавливать животных. Человек ведь может не понять, кого он поймал — бездомное животное или то, у которого есть хозяин».
Кроме того, по словам зоозащитника, сложно представить, как житель Ветки должен отлавливать бездомную собаку.
«Представим, что какая-нибудь асоциальная личность станет ради 60 рублей ловить собаку, которая его покусает. А если животное бешеное? И этот человек вряд ли пойдет в поликлинику».
Ирина Омельянчук уверена, что к профилактике безнадзорности среди животных необходимо подходить с другой стороны.
«Нужно начинать с регистрации животных. Таким образом учитывается их количество. А цель — дальнейшая вакцинация от бешенства. Если хозяин отказывается регистрировать своего питомца — есть меры административного воздействия».
Специалист уверена: попытка убрать безнадзорных животных с улиц — это не то, с чего нужно начинать, тем более таким методом. «Это стимулирование безответственности у хозяев. Он будет знать, что можно взять поиграть и сдать питомца за деньги».
К слову, спустя сутки резонансное объявление в Telegram-канале КЖУП «Ветковское» мы уже не нашли. Похоже, его удалили.