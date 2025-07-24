А если поймают не того?.. Зоозащитники возмутились предложением сдавать беспризорных собак за деньги

«Там нарушение на нарушении, — пояснила член Совета Ассоциации зоозащитных организаций Ирина Омельянчук. — Во-первых, наказания за кормление животных на улице нет. Во-вторых, людей провоцируют на противоправные действия, когда призывают отлавливать животных. Человек ведь может не понять, кого он поймал — бездомное животное или то, у которого есть хозяин».