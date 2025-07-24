Производство мяса, молока и яиц сократилось в Ростовской области

В Ростовской области с января по июнь этого года сократилось производство молока, мяса и яиц, если сравнивать с аналогичным период годом ранее. Об этом сообщает Ростовстат.
Так, за первые шесть месяцев на Дону было произведено 679,7 млн штук яиц, что почти на 19% меньше аналогичного периода годом ранее. А молока — 486,5 тысяч тонн, что на 6,2% меньше.
С января по июнь в Ростовской области также было заготовлено на убой 187,1 тысяч тонн скота и птицы. И это на 2,9% меньше, чем с января по июнь 2024 года.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Самые подорожавшие продукты перечислили в Ростовской области.
В Ростовской области выяснили, какие продукты подорожали за январь 2025 года (подробнее).