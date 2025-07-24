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Производство мяса, молока и яиц сократилось в Ростовской области

За полгода в Ростовской области получили 679 млн штук яиц.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с января по июнь этого года сократилось производство молока, мяса и яиц, если сравнивать с аналогичным период годом ранее. Об этом сообщает Ростовстат.

Так, за первые шесть месяцев на Дону было произведено 679,7 млн штук яиц, что почти на 19% меньше аналогичного периода годом ранее. А молока — 486,5 тысяч тонн, что на 6,2% меньше.

С января по июнь в Ростовской области также было заготовлено на убой 187,1 тысяч тонн скота и птицы. И это на 2,9% меньше, чем с января по июнь 2024 года.

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