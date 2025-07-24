«Чтобы чувствовать радость каждый день»: с чего начать заботиться о себе

— Чтобы каждый новый день приносил радость, необходимо замечать свои потребности и строить гармоничные отношения с окружающими, устанавливая четкие личные границы, не позволять себе чрезмерно утомляться. Люди могут проявлять агрессию и устанавливать жесткие границы, когда долгое время подавляли свои чувства. Но если у человека есть внутренняя гармония и понимание собственных нужд, он способен спокойно объяснить другим, что чувствует и как с ним нельзя обращаться, — заверила специалист.