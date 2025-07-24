Поход к горе Малиновая для восьми туристов из Давлеканово закончился бедой

Группа из восьми человек, включая 11-летнего ребенка, заблудилась во время прогулки к горе Малиновая. Туристы из Давлеканово, приехавшие в гости в Белорецк, в течение девяти часов пытались найти дорогу самостоятельно, после чего обратились за помощью.