Поход к горе Малиновая для восьми туристов из Давлеканово закончился бедой

В Белорецком районе Башкирии туристы почти десяток часов блуждали в лесу. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Группа из восьми человек, включая 11-летнего ребенка, заблудилась во время прогулки к горе Малиновая. Туристы из Давлеканово, приехавшие в гости в Белорецк, в течение девяти часов пытались найти дорогу самостоятельно, после чего обратились за помощью.
Спасатели быстро нашли группу и сопроводили их в деревню Отнурок. Медицинская помощь не потребовалась.
Госкомитет по ЧС напоминает о необходимости регистрации маршрута перед походом в незнакомую местность, обязательном информировании родных о планах и трезвой оценке своих возможностей.
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