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Поход к горе Малиновая для восьми туристов из Давлеканово закончился бедой

В Башкирии заблудившиеся туристы 9 часов блуждали в лесу.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии туристы почти десяток часов блуждали в лесу. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Группа из восьми человек, включая 11-летнего ребенка, заблудилась во время прогулки к горе Малиновая. Туристы из Давлеканово, приехавшие в гости в Белорецк, в течение девяти часов пытались найти дорогу самостоятельно, после чего обратились за помощью.

Спасатели быстро нашли группу и сопроводили их в деревню Отнурок. Медицинская помощь не потребовалась.

Госкомитет по ЧС напоминает о необходимости регистрации маршрута перед походом в незнакомую местность, обязательном информировании родных о планах и трезвой оценке своих возможностей.

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