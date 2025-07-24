Литературу народов России будут изучать в школах каждый год

«Литература народов Российской Федерации, впервые за много лет, впервые за всю постсоветскую историю будет представлена в учебниках с 1 по 11 класс… Каждый год будет блок — литература народов России. С первого по 4 класс — сказки и легенды народов России. Это чудесно и всегда очень атмосферно, это определенный колорит и аромат, это очень раздвигает горизонт… Начиная с 5-го по 11-й, в каждом классе представлен один автор — Муса Джалиль, Расул Гамзатов, Юрий Рытхэу», — сказала Ямпольская на встрече со школьниками в Нижегородской области, рассказывая о том, какими будут единые государственные учебники по литературе.