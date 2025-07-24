НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Литературу народов России будут изучать в школах каждый год — с первого по одиннадцатый класс, заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.
«Литература народов Российской Федерации, впервые за много лет, впервые за всю постсоветскую историю будет представлена в учебниках с 1 по 11 класс… Каждый год будет блок — литература народов России. С первого по 4 класс — сказки и легенды народов России. Это чудесно и всегда очень атмосферно, это определенный колорит и аромат, это очень раздвигает горизонт… Начиная с 5-го по 11-й, в каждом классе представлен один автор — Муса Джалиль, Расул Гамзатов, Юрий Рытхэу», — сказала Ямпольская на встрече со школьниками в Нижегородской области, рассказывая о том, какими будут единые государственные учебники по литературе.
По ее словам, зарубежную литературу школьникам будут «подавать» через знакомство с мастерами слова, которые работали над переводом иностранных книг. «Мы пойдем через отечественную школу художественного перевода, великую школу. Никогда у нас специально не рассказывалось о переводчиках, которые не просто донесли аутентично текст оригинала, но зачастую сделали его просто уникальным… Люди, хорошо владеющие иностранными языками, говорят, что, по отношению к некоторым авторам, наши переводы более колоритные, чем оригинал… Мы будем давать информацию о наших великих переводчиках… Это фамилии, которые должны знать дети», — отметила советник президента.
Она подчеркнула, что это позиция создателей учебника — «фокус все время на России, на том, какие у нас великолепные переводчики».
Ямпольская также сообщила, что в учебниках по литературе будут темы, которые будут повторяться каждый год — например, в конце апреля обязательно идет блок, посвященный Великой Отечественной войне. Произведения будут подобраны с учетом возраста школьников.
Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ об утверждении Основ государственной языковой политики России, согласно которому в российских школах будет внедрена единая методология преподавания русского языка и литературы, преподавание будет вестись на основе единой линейки учебников.