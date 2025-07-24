Древнее серебро: монеты XIII века нашли на раскопках городища на западе Казахстана

«Монеты относятся ко второй половине XIII века. На одной стороне чеканной монеты изображены тамги Менгу-Темира, на другой — китайские иероглифы. Это, по всей видимости, связано с политическим пленником Номуханом, попавшим в плен во время конфликтов между потомками Хубилая — потомка Чингисхана — и Улусом Чагатая», — говорит археолог Амангельды Мугаулы.