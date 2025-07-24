Древнее серебро: монеты XIII века нашли на раскопках городища на западе Казахстана

АСТАНА, 24 июл — Sputnik. Археологи Атырауского университета имени Досмухамедова обнаружили редкие средневековые серебряные монеты, сообщили в Миннауки.
Раскопки проводили на городище «Актобе-Лаэти» близ Атырау.
«Найденные монеты относятся к периоду правления Менгу-Темир хана, одного из правителей Золотой Орды, основанной в Улусе Джучи», — говорится в сообщении.
Профессор-нумизмат из России высоко оценил историческую ценность найденных на монетах.
«Монеты относятся ко второй половине XIII века. На одной стороне чеканной монеты изображены тамги Менгу-Темира, на другой — китайские иероглифы. Это, по всей видимости, связано с политическим пленником Номуханом, попавшим в плен во время конфликтов между потомками Хубилая — потомка Чингисхана — и Улусом Чагатая», — говорит археолог Амангельды Мугаулы.
По словам ученого, на раскопках нашли еще один примечательный артефакт — глиняный сосуд «Тагара», сохранившийся в целости.
В Атырауском областном центре по изучению историко-культурного наследия отметили, что на территории городища площадью 53 гектара была планируют устроить музей под открытым небом.