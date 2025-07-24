Всего лишь за рубль: историческое здание в центре Уфы выставили на продажу

Администрация Уфы объявила аукцион на продажу восьми нежилых помещений в историческом здании по улице Коммунистической, 47. Как сообщается в документах, начальная цена лота составляет символический один рубль при шаге аукциона в 3,6 миллиона рублей. Прием заявок продлится с 24 июля по 26 августа.
Объект культурного наследия, известное как доходный дом Сахарова, находится в неудовлетворительном состоянии, что подтверждено актом технического осмотра от ноября 2024 года. Общая площадь выставляемых помещений на трех этажах составляет 1,6 тысяч квадратных метров при кадастровой стоимости 71,7 миллиона рублей.
Особые условия сделки обязывают нового собственника:
— разработать и согласовать научно-проектную документацию по сохранению памятника;
— провести все необходимые реставрационные работы;
— уложиться сроки — не более 2 лет и 11 месяцев.
Историческое здание 1860−1870 годов постройки, принадлежавшее ярославскому купцу С. Л. Сахарову, сегодня занимают коммерческие помещения, включая винный магазин, рестораны и фотосалон.
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