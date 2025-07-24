Активно, познавательно и спортивно. Молодежный турслет собрал в Волковысском районе 18 команд

«Сегодня самая талантливая, спортивная молодежь собралась на нашем областном туристическом слете, который впервые за долгое время проводится на волковысской земле. Его можно назвать и форумом, потому что в рамках него прошел и открытый диалог, где ребята смогли пообщаться с представителями власти, предложить свои актуальные инициативы, конечно же, задать волнующие вопросы, услышать на них ответы, — рассказал первый секретарь Гродненского обкома БРСМ Андрей Есин. — Всего три дня будет проходить наш туристический слет. Каждый день очень насыщен творческой и спортивной составляющей. Важно, что наш турслет посвящен 80-летию Великой Победы. Это действительно очень важная тема, и, конечно же, важно всегда помнить о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны».