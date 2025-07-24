Активно, познавательно и спортивно. Молодежный турслет собрал в Волковысском районе 18 команд

24 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молодежный туристический слет, посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, собрал в Волковысском районе 18 команд из Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.
«Сегодня самая талантливая, спортивная молодежь собралась на нашем областном туристическом слете, который впервые за долгое время проводится на волковысской земле. Его можно назвать и форумом, потому что в рамках него прошел и открытый диалог, где ребята смогли пообщаться с представителями власти, предложить свои актуальные инициативы, конечно же, задать волнующие вопросы, услышать на них ответы, — рассказал первый секретарь Гродненского обкома БРСМ Андрей Есин. — Всего три дня будет проходить наш туристический слет. Каждый день очень насыщен творческой и спортивной составляющей. Важно, что наш турслет посвящен 80-летию Великой Победы. Это действительно очень важная тема, и, конечно же, важно всегда помнить о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны».
Туристический слет объединил команды со всех районов Гродненской области, включая представителей ведущих организаций региона и работающую молодежь. Участников ждут такие конкурсные испытания, как туристическая полоса препятствий, конкурс «Быт туриста», поднятие гири, перетягивание каната, соревнования по волейболу, дартс, подвижная игра «Города», интеллектуальный турнир и конкурс капитанов «Бои гимнастическими шарами». Сегодня в рамках турслета состоялись патриотическая акция, посвященная 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и открытый диалог с представителями власти. Впервые в рамках масштабного мероприятия состоятся гонки на катамаранах, а также участникам предстоит пройти увлекательный квест, разгадав загадки, связанные с историей и культурой региона.
Как поделился участник команды Волковысского района Иван Музычко, турслет для него событие новое. «Когда предложили принять участие, я без раздумий согласился, потому что я уверен, что три замечательных дня в компании лучшей молодежи Гродненской области — это просто замечательная и уникальная возможность. Ожидаю от этого туристического слета только положительных эмоций, ярких встреч. Уверен, что эти три дня пройдут на одном дыхании, замечательно и весело», — отметил молодой человек.
А вот для участницы команды Мостовского района Натальи Семеняко-Эйсмонт турслет БРСМ — одно из самых ожидаемых событий лета. «Практически половина нашей команды уже много лет, как и я, ездит на турслет и не изменяет традиции. Турслет для нас — это летняя история. Чтобы лето запомнилось, надо съездить на турслет и обязательно победить. Мы всегда приезжаем с таким боевым настроением, и, кстати, мы уже не раз побеждали на областном турслете и представляли Гродненскую область на республике. Мы были также и на международном туристическом турслете, там тоже показали себя очень достойно», — рассказала она.
По итогам всех состязаний жюри определит победителей и призеров в общекомандном зачете и в каждом виде соревнований. Победитель областного молодежного туристического слета представит Гродненскую область на республиканском фестивале работающей молодежи «Олимпия — 2025». Турслет Гродненского обкома ОО «БРСМ» проводится для популяризации активного образа жизни среди молодежи, развития туризма и обмена опытом в проведении спортивных и культурных мероприятий. Они, подчеркивают организаторы, способствует укреплению командного духа и взаимодействию между участниками. -0-