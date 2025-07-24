Суд запретил Каменщику выезд из России

«Указанный договор был заключен в ту же дату… и на ту же сумму… что и сделка, которая является предметом настоящего иска. Это указывает на наличие признаков финансовой схемы по выводу денежных средств в иностранные юрисдикции», — приводится в определении суда аргументация истца.