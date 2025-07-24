Суд запретил Каменщику выезд из России

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области в деле по иску ООО «Домодедово Карго», отвечающего за грузовое направление деятельности аэропорта, к связанной с бывшим бенефициаром авиагавани «Домодедово» Дмитрием Каменщиком иностранной компании Alamo II Limited, временно ограничил Каменщику выезд за пределы России, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее такие же обеспечительные меры в виде временного запрета Каменщику покидать Россию были приняты в рамках дела по иску Генпрокуратуры РФ об истребовании в собственность государства активов аэропорта.
«Домодедово Карго» в своем иске требует признать недействительным (ничтожным) договор процентного займа от 29 ноября 2023 года, по которому истец выдал 57,8 миллиона долларов ответчику, и применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ответчика суммы займа.
В иске говорится, что находившееся в тот период под контролем иностранного инвестора ООО «Домодедово Карго», «заключило кабальную сделку» с Alamo II Limited, в результате чего в пользу зарегистрированной на Багамских островах (включены в перечень недружественных государств) компании, номинальным акционером которой является Каменщик, были выведены денежные средства.
Как указал истец в заявлении о принятии обеспечительных мер, в тот же день, что и оспариваемая сделка, Каменщик заключил договор беспроцентного займа с заемщиком ООО «Домодедово Карго», по которому передал компании 57,8 миллиона долларов, «тем самым поставив ООО “Домодедово Карго” в прямую финансовую зависимость».
«Указанный договор был заключен в ту же дату… и на ту же сумму… что и сделка, которая является предметом настоящего иска. Это указывает на наличие признаков финансовой схемы по выводу денежных средств в иностранные юрисдикции», — приводится в определении суда аргументация истца.
Кроме того, отметил суд, заявителю стало известно о том, что незадолго до заключения ничтожного договора займа с ООО «Домодедово Карго» Каменщик 9 октября 2023 года заключил договор беспроцентного займа с Alamo II Limited на ту же сумму — 57,8 миллиона долларов.
Как отметил суд, удовлетворяя ходатайство об обеспечительных мерах, сумма займа «получена лицом, инкорпорированным в недружественном государстве без учета действующих ограничений, направленных на обеспечение контроля за крупными финансовыми операциями в пользу компаний из присоединившихся к антироссийским санкциям стран».
Арбитражный суд Московской области в июне по иску Генпрокуратуры России признал незаконными несколько сделок с активами аэропорта «Домодедово», совершенных с 2002 года, и применил последствия их недействительности, взыскав в доход государства 100% ООО «ДМЕ Холдинг», которому с 2024 года принадлежат все активы аэропорта.