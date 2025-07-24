В МЧС рассказали о погибшем на пожаре в Новошахтинске спасателе

Во время тушения пожара в администрации торгового центра сообщили о находившихся в горящем здании двух людях. Олег с коллегами в составе звена ГДЗС отправился на спасение пострадавших. Видимость была нулевой, температура высокой, в итоге связь со звеном была потеряна. И Олег погиб.