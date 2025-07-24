В МЧС рассказали о погибшем на пожаре в Новошахтинске спасателе

Стала известна личность спасателя, погибшего во время тушения огня в торговом центре в Новошахтинске. Им оказался пожарный 19-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС по Ростовской области Олег Гулевский. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС региона.
Во время тушения пожара в администрации торгового центра сообщили о находившихся в горящем здании двух людях. Олег с коллегами в составе звена ГДЗС отправился на спасение пострадавших. Видимость была нулевой, температура высокой, в итоге связь со звеном была потеряна. И Олег погиб.
Известно, что у него осталась жена и 12-летний сын.
— На его счету — десятки ликвидированных пожаров и спасенных жизней. ГУ МЧС России по Ростовской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память! — говорится в сообщении.
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