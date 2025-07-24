Спасатели спустили мужчину, сидевшего в открытом окне седьмого этажа в Минске

24 июля на минской улице Якуба Коласа работники МЧС спасли мужчину.
Спасатели рассказали, что на номер 112 от очевидца поступило сообщение. Он сообщил о человеке, сидящем в открытом окне 7 этажа жилого дома по улице Якуба Коласа.
«Прибыв, спасатели при помощи коленчатого подъемника спустили вниз мужчину и передали медикам», — рассказали в МЧС Беларуси.
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