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Спасатели спустили мужчину, сидевшего в открытом окне седьмого этажа в Минске

Спасатели спустили вниз мужчину и передали медикам в Минске.

Источник: Комсомольская правда

24 июля на минской улице Якуба Коласа работники МЧС спасли мужчину.

Спасатели рассказали, что на номер 112 от очевидца поступило сообщение. Он сообщил о человеке, сидящем в открытом окне 7 этажа жилого дома по улице Якуба Коласа.

«Прибыв, спасатели при помощи коленчатого подъемника спустили вниз мужчину и передали медикам», — рассказали в МЧС Беларуси.

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