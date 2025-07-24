Министерство ЖКХ сказало, в каких домах капремонт равен строительству с нуля

Кроме того, в Беларуси есть порядка 1,5 миллионов квадратных метров жилищного фонда, не соответствующего современным требованиям по уровню комфортности проживания, капитальный ремонт которого также не целесообразен. Это многоквартирные жилые дома с деревянными стенами и перекрытиями, печным отоплением, отсутствием санузлов, кухонь, системы централизованного водоснабжения.