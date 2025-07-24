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Министерство ЖКХ сказало, в каких домах капремонт равен строительству с нуля

Министерство ЖКХ назвало дома, в которых капремонт делать нецелесообразно.

Источник: Комсомольская правда

Министерство жилищно-коммунального хозяйства в Стратегии развития ЖКХ Беларуси до 2035 года охарактеризовало дома, в которых капремонт делать нецелесообразно.

Это малоэтажная застройка, то есть 2−3 этажные дома, со значительным физическим износом, отсутствием некоторых видов инженерных систем и стоимостью ремонта одного квадратного метра практически соизмеримой со стоимостью нового строительства.

Кроме того, в Беларуси есть порядка 1,5 миллионов квадратных метров жилищного фонда, не соответствующего современным требованиям по уровню комфортности проживания, капитальный ремонт которого также не целесообразен. Это многоквартирные жилые дома с деревянными стенами и перекрытиями, печным отоплением, отсутствием санузлов, кухонь, системы централизованного водоснабжения.

Ежегодный недостаток финансирования капитальных ремонтов (а 60% средств на эти цели приходят из местных бюджетов) пока не позволяет достигнуть целевого показателя по ежегодному вводу общей площади жилых домов после капитального ремонта не менее 3% от эксплуатируемой, отметили в министерства (показатель 2024 года — 2,8%).

Кстати, вот за что в квартирах белорусов отвечают и платят хозяева, а за что ЖЭС и товарищества собственников: шланги, счетчики — собственника, стояки, стыки — ЖКХ.

Мы писали, кто платит за услуги ЖКХ в Беларуси по полным тарифам в 2025 году: пустая квартира, пропущенная поверка счетчиков, жилье тунеядцев или уехавших, а также полученное в наследство.