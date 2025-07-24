В Генпрокуратуре составили портрет кибермошенника

Мошенничество с использованием ИКТ характеризуется высокой долей групповых форм реализации. Среди распространенных способов мошенничества с использованием ИКТ: завладение деньгами потерпевших путем размещения на торговых площадках объявлений о продаже не имеющегося в наличии товара, достижение договоренности о перечислении предоплаты и последующее невыполнение взятых на себя обязательств, сообщение вымышленных сведений о якобы совершенных по вине их родственников ДТП, в которых пострадали граждане, и необходимости в связи с этим передать средства для лечения пострадавших и непривлечения виновников ДТП к ответственности, обман под видом благотворительной деятельности, а также на сайтах знакомств. -0-