24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Генпрокуратуре составили портрет кибермошенника. Об этом сообщила журналистам заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Юлия Харчейкина, передает корреспондент БЕЛТА.
Составлен групповой портрет жертв кибермошенников МВД: продажа несуществующего товара — самое распространенное киберпреступление.
Проведенный Генеральной прокуратурой анализ судебной практики показал, что в 2024 году за мошенничество осуждено 816 лиц. Из них за мошенничества с использованием ИКТ — 360, это 44,1%. Большинство осужденных составляют мужчины — 84,7%. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет в структуре судимости за мошенничество с ИКТ занимает 55,8%. Существенна доля лиц, не интегрированных в общественно-полезные сферы занятости: практически половина относилась к категории неработающих и неучащихся — 48,9%. Более половины имели высшее или среднее специальное образование — 52,2%.
«Типичный социально-демографический портрет осужденного за мошенничество, совершенное с использованием информационно-коммуникационных технологий, характеризуется следующими чертами. Это мужчина молодого возраста, с высокой вероятностью не имеющий постоянного места работы или учебы. И при этом с достаточно высоким уровнем образования. Существенен риск рецидива, особенно специализированного, и высока доля совершения преступления в группе, в том числе организованной», — отметила Юлия Харчейкина.
Мошенничество с использованием ИКТ характеризуется высокой долей групповых форм реализации. Среди распространенных способов мошенничества с использованием ИКТ: завладение деньгами потерпевших путем размещения на торговых площадках объявлений о продаже не имеющегося в наличии товара, достижение договоренности о перечислении предоплаты и последующее невыполнение взятых на себя обязательств, сообщение вымышленных сведений о якобы совершенных по вине их родственников ДТП, в которых пострадали граждане, и необходимости в связи с этим передать средства для лечения пострадавших и непривлечения виновников ДТП к ответственности, обман под видом благотворительной деятельности, а также на сайтах знакомств. -0-