Глава Башкирии без проведения торгов предоставил участки под завод и курорт

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжения о выделении земельных участков компаниям «Альтаир» и «СпецБетон+» для реализации инвестиционных проектов. Решение принято без проведения торгов в рамках поддержки инвестиционной деятельности.
Компания «Альтаир» получит в аренду участок площадью 22,1 тысяч квадратных метров в селе Киргиз-Мияки для развития горнолыжного курорта. Земля предназначена для рекреационных целей, ее кадастровая стоимость оценивается в 10,5 миллионов рублей. Проект, представленный на «Инвестчасе» в 2022 году, предполагает общие вложения 170 миллионов рублей. В прошлом сезоне уже были запущены первые объекты инфраструктуры, включая зоны для катания на лыжах и тюбингах. В планах — строительство 1,6-километровой горнолыжной трассы, гостевых домиков и пляжной зоны.
Предприятию «СпецБетон+» выделен участок 2,7 тысяч «квадратов» в Октябрьском (кадастровая стоимость — 1,2 миллионов рублей) под строительство цеха железобетонных изделий. Инвестор вложит 59 миллионов рублей в расширение производства, включая выпуск бетонных блоков, перемычек и плит перекрытия.
Минземимуществу республики поручено в кратчайшие сроки оформить договоры аренды с обоими инвесторами.
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