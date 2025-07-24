Глава Башкирии без проведения торгов предоставил участки под завод и курорт

Компания «Альтаир» получит в аренду участок площадью 22,1 тысяч квадратных метров в селе Киргиз-Мияки для развития горнолыжного курорта. Земля предназначена для рекреационных целей, ее кадастровая стоимость оценивается в 10,5 миллионов рублей. Проект, представленный на «Инвестчасе» в 2022 году, предполагает общие вложения 170 миллионов рублей. В прошлом сезоне уже были запущены первые объекты инфраструктуры, включая зоны для катания на лыжах и тюбингах. В планах — строительство 1,6-километровой горнолыжной трассы, гостевых домиков и пляжной зоны.