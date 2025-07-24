«Осложнялось планировкой здания». Стали известны подробности тушения пожара церкви в Жабинковском районе

«Сегодня в 12.09 в центр оперативного управления поступило сообщение о возгорании церкви Архангела Михаила в агрогородке Степанки. По прибытии на место происшествия наблюдалось плотное задымление по всей площади. Для тушения были поданы пожарные стволы, весь личный состав был задействован в эвакуации материальных ценностей. Тушение пожара осложнялось планировкой деревянных конструкций, а также самого деревянного здания», — рассказал руководитель тушения пожара Петр Ермоченко, первый заместитель начальника Жабинковского районного отдела по ЧС.