Губернатор Иркутской области опубликовал список членов экипажа Ан-24

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал список членов экипажа самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области.
Ранее он сообщил, что члены экипажа самолета Ан-24, упавшего в Амурской области, были жителями Иркутской области.
«Список членов экипажа потерпевшего крушение Ан-24: командир воздушного судна Логвинов Вячеслав Игоревич, 61 год; второй пилот Плаксин Кирилл Евгеньевич, 37 лет; бортмеханик Вохминцев Владимир Вадимович, 30 лет; бортпроводник Бессмертная Анастасия Сергеевна, 43 года; авиационный техник по приборам и электрооборудованию Колтунов Виталий Владиславович, 55 лет; авиационный техник по планеру и двигателям Лысенко Алексей Викторович, 28 лет», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.