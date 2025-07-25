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Губернатор Иркутской области опубликовал список членов экипажа Ан-24

Кобзев опубликовал список членов экипажа разбившегося в Приамурье Ан-24.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал список членов экипажа самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области.

Ранее он сообщил, что члены экипажа самолета Ан-24, упавшего в Амурской области, были жителями Иркутской области.

«Список членов экипажа потерпевшего крушение Ан-24: командир воздушного судна Логвинов Вячеслав Игоревич, 61 год; второй пилот Плаксин Кирилл Евгеньевич, 37 лет; бортмеханик Вохминцев Владимир Вадимович, 30 лет; бортпроводник Бессмертная Анастасия Сергеевна, 43 года; авиационный техник по приборам и электрооборудованию Колтунов Виталий Владиславович, 55 лет; авиационный техник по планеру и двигателям Лысенко Алексей Викторович, 28 лет», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.