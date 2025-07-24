Власти Башкирии рассказали, какой конкурс в колледжах в этом году

В Башкирии в колледжи подали более 52 тысяч заявлений. Это, по мнению главы республики Радия Хабирова, выводит регион в число лидеров страны наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем. Приемная кампания продлится до 15 августа, и ожидается, что количество заявок продолжит расти.
Как отметил руководитель Башкирии, растущий интерес к среднему профессиональному образованию связан с возможностью получить востребованную специальность и найти стабильную работу. В текущем году количество бюджетных мест в колледжах Башкирии, по словам Хабирова, увеличили на две тысячи, доведя их число до 24 299, причем большинство мест предусмотрено для очной формы обучения.
Глава Башкирии подчеркнул, что республика активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» и к 2026 году планирует создать 27 образовательных кластеров СПО, что станет лучшим показателем в России.
Кроме того, ежегодно из бюджета региона, как утверждает Радий Хабиров, выделяется 500 миллионов рублей на модернизацию колледжей, включая ремонт учебных корпусов и общежитий.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.