Власти Башкирии рассказали, какой конкурс в колледжах в этом году

Как отметил руководитель Башкирии, растущий интерес к среднему профессиональному образованию связан с возможностью получить востребованную специальность и найти стабильную работу. В текущем году количество бюджетных мест в колледжах Башкирии, по словам Хабирова, увеличили на две тысячи, доведя их число до 24 299, причем большинство мест предусмотрено для очной формы обучения.