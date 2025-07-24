В Таганроге пройдет выставка моделей кораблей и судов

Ранее мы писали о спасателе, который возрождает затопленные шхуны. Своему хобби дончанин уделяет по два часа в день. Именно тогда он переносится в мир пиратов и отважных мореплавателей. Мужчина делает из дерева галеоны XVII века в масштабе 1:48.