В Таганроге пройдет выставка моделей кораблей и судов

В Таганроге в воскресенье, 27 июля, пройдет выставка моделей кораблей и судов. Она будет приурочена ко Дню Военно-Морского флота.
Принять участие могут все желающие. Отметим, что экспозиция будет работать с 11:00 до 13:00. А располагаться будет на улице Социалистическая, 150Д.
Ранее мы писали о спасателе, который возрождает затопленные шхуны. Своему хобби дончанин уделяет по два часа в день. Именно тогда он переносится в мир пиратов и отважных мореплавателей. Мужчина делает из дерева галеоны XVII века в масштабе 1:48.
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