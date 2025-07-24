«Все дело в желании работать». Первого механизатора-тысячника чествовали в Могилевской области

«Учился в училище в Буйничах, там учили и на комбайнах работать, и на тракторах. Начинал работать в Чаусском районе, тогда был такой колхоз “50 лет БССР”. Первый комбайн был “Дон-1500”, это, наверное, 1997 год был. А сейчас “Полесье” — комбайну второй год, — рассказал он. — В прошлом году до 4 тыс. т зерновых не дотянул, получилось 3,7 тыс. т зерна и кукурузы — 4,5 тыс.».