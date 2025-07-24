«Все дело в желании работать». Первого механизатора-тысячника чествовали в Могилевской области

24 июля, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе прошла церемония чествования механизатора, который в текущую уборочную кампанию первым в регионе перешагнул рубеж в 1 тыс. т намолота. Им стал механизатор ЗАО «Агрокомбинат “Заря” Сергей Алленков, передает корреспондент БЕЛТА.
Поздравления и подарки комбайнер получил прямо в поле, не отходя от своего комбайна. Поздравить передовика приехали председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, руководители района, предприятия, профсоюзные лидеры.
Как рассказал Сергей Алленков, для него это уже юбилейный, 25-й, сезон на уборке. Сам родом из Чаусского района, вместе с супругой воспитывает двоих сыновей и дочку. В «Заре» механизатор трудится четвертый год, а в сельском хозяйстве — сколько себя помнит.
«Учился в училище в Буйничах, там учили и на комбайнах работать, и на тракторах. Начинал работать в Чаусском районе, тогда был такой колхоз “50 лет БССР”. Первый комбайн был “Дон-1500”, это, наверное, 1997 год был. А сейчас “Полесье” — комбайну второй год, — рассказал он. — В прошлом году до 4 тыс. т зерновых не дотянул, получилось 3,7 тыс. т зерна и кукурузы — 4,5 тыс.».
Поделился передовик и своим секретом успеха на уборочной. «Все дело в желании работать», — подчеркнул он.
Как рассказала гендиректор агрокомбината Екатерина Заровская, в этом году ставку в хозяйстве сделали на озимые культуры: площади озимого ячменя в этом сезоне увеличились в 6 раз. И, несмотря на капризы погоды, аграрии с этой культуры свое взяли. «У нас уже завершается уборка озимого ячменя. Урожайность показывает высокую. Мы очень довольны, что мы сделали ставку именно на эту культуру и себя зерном обеспечим 100%», — сказала она.
Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко отметил, что в этом году виды на урожай в регионе хорошие. «На сегодняшний день 10% по области убрано, — рассказал он. — Мы уберем все, что есть. Уберем качественно, без потерь. Самое главное — это наши люди, которые готовы работать. Они же ждут момент, ждут каждую минуту».
По словам председателя Могилевского облисполкома, озимый ячмень — это культура, которая имеет ряд плюсов. «Для нас озимый ячмень — не только урожайная культура. Он дает нам возможность раньше начинать уборку для того, чтобы лучше подготовиться к осенней посевной, — отметил он. — Комбайны готовы, зернотоки готовы, уборка пошла. Даст Бог только погоду, остальное будет сделано».
Кроме этого, в регионе продолжается укос трав. «Мы тоже задействовали здесь большой арсенал и людей, и техники для того, чтобы заготовить корма в полном объеме. Наши планы в этом году довольно серьезные, где-то на 300−400 тыс. т мы планируем получить больше к уровню прошлого года, а для этого тоже надо поработать», — сказал он.
Отметил Анатолий Исаченко и настроение аграриев. «Я вижу их настрой, их желание работать, желание сделать больше и лучше. И это радует», — подытожил он. -0-
Фото Олега Фойницкого.