В России планируют создать центр разработки детских игрушек

«Мы не собираемся создавать какую-то закрытую группу, которая будет диктовать, как кому делать. Речь идет об удобной платформе, куда обязательно должно оставаться открытое окно, через которое наши современные “кулибины” могут вносить свои идеи. Все, что интересно, пожалуйста, приходите, доработаем, как это сейчас мы делаем на “Родной игрушке”, — сказала Ямпольская.