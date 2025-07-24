Колоритный, модульный и разноплановый. В чем особенность туристического маршрута «Места силы на Лидчине»

Замдиректора также рассказала о впечатлениях участников семинара: «Некоторые считают это краеведческой экскурсией, что очень хорошо для школьников. Другие видят в этом экскурсию для индивидуальных туристов или ностальгическую экскурсию для людей, выросших в Лиде или Лидском районе. И это замечательно, что о маршруте столько разных мнений», — сказала Анна Вощинчук.