Колоритный, модульный и разноплановый. В чем особенность туристического маршрута «Места силы на Лидчине»

24 июля, Лида /Корр. БЕЛТА/. Об особенностях туристического маршрута «Места силы на Лидчине» корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель директора Национального агентства по туризму Анна Вощинчук в ходе выездного семинара.
Маршрут «Места силы на Лидчине», презентованный на семинаре, готовился ко Дню письменности, который пройдет в Лиде в сентябре. Его цель — разгрузить город в эти дни и лучше познакомить гостей праздника с особенностями региона. «Презентованный маршрут — модульный. Его можно моделировать и начинать с разных точек, чем-то дополнять. Поэтому наша главная задача — подготовка. Таким образом уже начались маркетинговые мероприятия к предстоящему празднику», — отметила Анна Вощинчук.
Замдиректора также рассказала о впечатлениях участников семинара: «Некоторые считают это краеведческой экскурсией, что очень хорошо для школьников. Другие видят в этом экскурсию для индивидуальных туристов или ностальгическую экскурсию для людей, выросших в Лиде или Лидском районе. И это замечательно, что о маршруте столько разных мнений», — сказала Анна Вощинчук.
Экскурсоводы, желающие получить информацию о маршруте, должны пройти аттестацию. «Текст экскурсии и технологическая карта уже подготовлены, поэтому мы готовы к тому, чтобы осенью маршрут зазвучал по-новому», — добавила замдиректора.
Своим мнением о маршруте поделилась участница семинара, экскурсовод по Минску Евгения Мороз. Она решила участвовать в презентации маршрута, поскольку хочет расширить сферу своей деятельности и проводить экскурсии по всей Беларуси. «Для этого нужно изучать свой край», — сказала она.
Евгения Мороз уже не раз бывала на местах маршрута, но только как турист. «Конечно, было интереснее узнать об этих местах изнутри. Порой, как туристу не удается, например, попасть на встречу с ксендзом», — отметила она.
Она считает, что экскурсия будет интересна туристам, которые уже посетили все знаковые места и ищут чего-то нового. «В своей работе я бы объединила крупные точки, такие как Лидский замок, и более мелкие объекты, которые мы посетили сегодня», — поделилась своими идеями экскурсовод.
Евгения Мороз уверена, что такие места позволяют почувствовать особенный колорит региона. -0-
Фото Татьяны Матусевич.