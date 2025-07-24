Путин поддержал идею создания приложения для помощи ветеранам СВО

В ходе встречи в Северодвинске Цыбульский рассказал Путину о разработке «цифрового маршрута возвращения к мирной жизни». Как пояснил губернатор, это приложение, благодаря которому власти региона смогут получать информацию в том числе о ходе реабилитации ветеранов, а они, в свою очередь, смогут онлайн отправлять свои замечания и просьбы.