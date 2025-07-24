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Путин поддержал идею создания приложения для помощи ветеранам СВО

Путин поддержал создание приложения для возвращения ветеранов СВО к мирной жизни.

Источник: © РИА Новости

СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания приложения для возвращения ветеранов специальной военной операции к мирной жизни, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил главе государства, что программа совмещена с мессенджером MAX и будет запущена в ближайшее время.

В ходе встречи в Северодвинске Цыбульский рассказал Путину о разработке «цифрового маршрута возвращения к мирной жизни». Как пояснил губернатор, это приложение, благодаря которому власти региона смогут получать информацию в том числе о ходе реабилитации ветеранов, а они, в свою очередь, смогут онлайн отправлять свои замечания и просьбы.

Цыбульский сообщил, что приложение совмещено с мессенджером MAX и будет запущено в ближайшее время.

«Очень хорошая идея. Надо только чтобы практика состоялась», — сказал Путин.