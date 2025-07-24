Пространство для идей, проектов и помощи. Женский дом открылся в центре Минска

Говоря о цели открытия этого женского дома, первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич отметила, что это пространство будет выполнять общественные функции. «Мы будем проводить мероприятия, связанные с жизнью Белорусского союза женщин. Будем принимать женщин, которые нуждаются в нашей помощи, — сказала она. — БСЖ — это вся наша страна. У нас много активных женщин, которые знают юриспруденцию, экономику, здравоохранение. Нет такой сферы, где бы не участвовала женщина, которая не могла бы помочь нуждающейся. Это дом комфорта и уюта для любой женщины в нашей стране».