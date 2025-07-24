Пространство для идей, проектов и помощи. Женский дом открылся в центре Минска

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый офис общественного объединения «Белорусский союз женщин» открылся в центре Минска — по улице Раковской, 14а, передает корреспондент БЕЛТА.
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Председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин», директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская на открытии рассказала, что двери этого дома будут всегда открыты.
«Мы долго шли к тому, чтобы у нас появился такой женский дом», — сказала она.
Председатель БСЖ процитировала известную пословицу: один в поле не воин. Она пояснила, что, объединив женскую силу и энергетику многих женщин, их вклад и чувство ответственности за работу общественного объединения, можно получить большие результаты, которые не останутся незамеченными.
По словам Ольги Шпилевской, дом женщин задумывался как пространство, которое должно подвигнуть на новые проекты и идеи. В БСЖ рассчитывают, что это здание станет местом притяжения.
«Сегодня для Белорусского союза женщин действительно особенный, праздничный день. Дом открыт в сердце столицы. Очень хочется, чтобы он стал сердечным местом, центром притяжения для всех наших женщин. Чтобы он наполнился новыми проектами, новыми идеями, чтобы женщины приходили сюда поделиться своей радостью, провести выставки, творческие вечера», — сказала Ольга Шпилевская.
Сюда же могут прийти женщины в непростой жизненной ситуации. Они получат необходимую помощь и поддержку.
Говоря о цели открытия этого женского дома, первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич отметила, что это пространство будет выполнять общественные функции. «Мы будем проводить мероприятия, связанные с жизнью Белорусского союза женщин. Будем принимать женщин, которые нуждаются в нашей помощи, — сказала она. — БСЖ — это вся наша страна. У нас много активных женщин, которые знают юриспруденцию, экономику, здравоохранение. Нет такой сферы, где бы не участвовала женщина, которая не могла бы помочь нуждающейся. Это дом комфорта и уюта для любой женщины в нашей стране».
Надежда Лазаревич считает, что, если женщина участвует в общественной жизни, значит, она счастливая женщина, поскольку у нее есть на это силы. А этот дом станет олицетворением уюта, комфорта, исторических ценностей, развития страны.
«Мы активно участвуем в тех инициативах, которые реализуются БСЖ. Причем у наших женщин, девушек, девчонок настолько горят глаза, когда предлагаешь поучаствовать в той или иной акции, потому что это от души, от чистого сердца», — добавила председатель Союза женщин МЧС, заместитель начальника по учебой работе Университета гражданской защиты полковник внутренней службы Светлана Маршина.
Она добавила, что женщина в погонах остается женщиной с присущей ей мудростью, женственностью, готовностью прийти на помощь. -0-
Фото Максима Гучека.