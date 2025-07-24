Разделение гребня: какой будет погода в Москве и области на выходных

— Температура в Москве будет достигать 25−27 градусов тепла, по области — 23−28 градусов. Будет облачно, преимущественно без осадков. Однако вероятности кратковременного дождя исключать все же не стоит. Он может пройти местами в воскресенье, 27 июля, — отметила метеоролог.