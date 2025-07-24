Разделение гребня: какой будет погода в Москве и области на выходных

Первая половина рабочей недели запомнилась жителям столичного региона сильными ливнями. Однако погода постепенно начала стабилизироваться. Какой она будет в выходные, «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Согласно прогнозу, погоду в столице в пятницу и на выходных будет определять гребень антициклона. При этом ожидается рост атмосферного давления.
— Температура в Москве будет достигать 25−27 градусов тепла, по области — 23−28 градусов. Будет облачно, преимущественно без осадков. Однако вероятности кратковременного дождя исключать все же не стоит. Он может пройти местами в воскресенье, 27 июля, — отметила метеоролог.
Примерно во второй половине дня гребень антициклона может разделиться, но так как это произойдет на фоне высокого атмосферного давления, существенных осадков вызвать он не должен, успокоила специалист.
— Но по большинству моделей погода вообще будет без осадков. Минимальная температура в столичном регионе составит 12−17 градусов тепла, — добавила Позднякова.
В этом году июль оказался особенно влажным: с вечера 21-го по утро 22-го числа уровень влажности в городе превышал 90 процентов. В московском климате все чаще появляются черты, характерные для тропиков, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.