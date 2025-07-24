Захоронение с людьми в позе эмбриона возрастом 100 тысяч лет нашли в Израиле

Специалисты начали раскопки в пещере в 2016 году и за девять лет работ нашли два практически целых скелета, три черепа и множество фрагментов костей и зубов. Рядом с ними находились предметы, у которых не было практического значения: камни из базальта, кости животных и куски охры — пигмента, полученного путем нагревания пород, в составе которых присутствует железо.