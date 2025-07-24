Скандал с наркотиками, бесплодие и три ребенка: звезде «Счастливы вместе» Наталье Бочкаревой — 45

В пятницу, 25 июля 2025 года, день рождения отмечает известная актриса Наталья Бочкарева.
В пятницу, 25 июля 2025 года, известная российская актриса Наталья Бочкарева отмечает 45-летний юбилей. Звезда сериала «Счастливы вместе», режиссер, художник и мать троих детей прошла впечатляющий путь от нищей студентки из Нижнего Новгорода до знаменитости федерального масштаба. Почему актриса, которую задержали с запрещенными веществами, отделалась лишь штрафом в 30 тысяч рублей, как она потеряла обоих родителей до своего 24-летия и почему отказывалась признавать очевидное даже после решения суда — подробнее в материале URA.RU.
Ранние годы Бочкаревой: от девочки-пацанки к трагедии сиротства.
Наталья Бочкарева родилась в Горьком (ныне Нижний Новгород) в семье работников Горьковского автозавода. Ее мать была бухгалтером, а отец трудился в автомобильном цехе. Несмотря на то, что отец мечтал о сыне, с появлением дочери ему пришлось воспитывать в ней бойцовский характер.
Маленькая Наташа росла настоящей пацанкой — лазала по деревьям, играла в индейцев, стреляла из рогатки и большую часть времени проводила в компании мальчишек. Отношения родителей не сложились — они развелись, когда девочке было всего 9 лет, но продолжали жить вместе.
В 50 лет оба потеряли работу, а вскоре Наталью ждал первый удар судьбы — когда ей исполнилось 19 лет, мать умерла от сердечного приступа. Через пять лет скоропостижно скончался и отец. Наталья и ее младшая сестра Надежда остались круглыми сиротами.
Начало пути Бочкаревой: «Бочка и рева в одном лице».
Актриса Наталья Бочкарева на 3-й национальной награде за красоту и стиль среди знаменитостей «Золотой каблук» — 2008Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / Global Look Press.
Поступление в театральное стало результатом обычного спора. Во время прогулки с тетей по центру Нижнего Новгорода Наталья увидела объявление о наборе в Нижегородское театральное училище. «А слабо тебе пойти и попробовать пройти три тура?» — спросила тетя. Бочкарева, которая к тому времени уже окончила девять классов, гордо ответила: «Да, легко!».
На вступительных экзаменах она дерзко представилась приемной комиссии: «Наталья Боч-ка-ре-ва. Бочка и рева в одном лице». Несмотря на отсутствие подготовки, Наталья с успехом прошла все туры и была зачислена. Родители отнеслись к ее выбору скептически: мать предрекала дочери «сплошное безденежье», а отец считал актерскую профессию слишком публичной. За четыре года обучения они ни разу не пришли на ее спектакли.
Судьбоносная встреча с Олегом Табаковым определила дальнейшую карьеру Бочкаревой. Знаменитый режиссер приехал в училище на творческий вечер, и девушка, набравшись смелости, заявила ему о своем желании учиться у него. Он пригласил ее в Москву, и Наталья оказалась зачисленной сразу на третий курс Школы-студии МХАТ. После выпуска в 2002 году она стала актрисой МХТ им. А. П. Чехова.
Бочкарева на ТВ: как «Счастливы вместе» изменили жизнь актрисы.
По сюжету Даша Букина должна была быть пухленькой, но с получением роли актриса резко сбросила весФото: Кадр из фильма «Букины», 2023, ТНТ.
Прорыв в карьере Бочкаревой случился в 2006 году, когда она получила роль Даши Букиной в ситкоме «Счастливы вместе». Попасть в проект оказалось непросто — Наталья проходила кастинг трижды. Первые два раза ее не утвердили, и роль была отдана другой актрисе. Но когда съемки пилотных серий уже начались, продюсеры вдруг решили заменить исполнительницу и снова позвали Бочкареву.
24-летней актрисе пришлось играть 45-летнюю женщину, что стало интересным вызовом. Ее перекрасили в огненно-рыжий цвет, сделали вульгарный макияж и подобрали соответствующие возрасту и типажу наряды. Сериал снимался на протяжении семи лет, став настоящим хитом российского телевидения.
Во время съемок «Счастливы вместе» Бочкарева дважды становилась матерью, но это не мешало ее работе. Даже будучи беременной, она продолжала сниматься в новых сериях. Актриса вспоминает, что работа была настолько интенсивной, что они снимали по сто серий за сезон, работая шесть дней в неделю. Единственный выходной уходил только на восстановление сил.
Личная жизнь Бочкаревой: любовь в поезде и три ребенка вопреки диагнозу «бесплодие».
В апреле 2023 года актриса сообщила, что стала мамой в третий раз — родился сын АлександрФото: Вадим Тараканов/ТАСС.
Своего первого мужа, адвоката Николая Борисова, Наталья встретила в поезде Нижний Новгород — Москва. Он защитил ее от пристающих хулиганов, и это произвело на актрису сильное впечатление. Правда, позже выяснилось, что знакомство было подстроено: Николай давно заприметил Наталью, а «хулиганами» оказались его друзья.
Семь лет пара жила вместе, но официально брак был заключен только в 2007 году, когда у них родился сын Иван. Бочкарева называет рождение первенца чудом, ведь до этого врачи пять лет ставили ей диагноз «бесплодие». Через год после сына на свет появилась дочь Мария. В беседе с «7 дней» актриса признается, что оба ребенка — «по молитвам», вымоленные у Матроны Московской.
Брак с Борисовым, который был старше Натальи на 13 лет, продлился до 2010 года, хотя о разводе актриса сообщила только в 2014 году. Инициатором расставания стала сама Бочкарева, которая почувствовала, что между ними «образуется пропасть» и муж не поддерживает ее стремление к развитию. Бочкарева благодарна бывшему супругу за то, что он научил ее полагаться на себя и не бояться остаться одной с двумя детьми.
В 2019 году стало известно, что актриса вышла замуж во второй раз за своего личного помощника по имени Роман. А в 2023 году, также вопреки диагнозу бесплодия, у пары родился сын Александр, которого Бочкарева называет «настоящим чудом». Имя мальчику было дано в честь Александра Свирского, у мощей которого актриса молилась о ребенке.
«Трубочка и мешочек»: скандал, который мог стоить карьеры.
Осенью 2019 года имя Натальи Бочкаревой оказалось в центре громкого скандала. Ночью 28 сентября на улице Стромынка в Москве ее Cadillac был остановлен сотрудниками ГИБДД. При досмотре у актрисы был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, которое, согласно экспертизе, оказалось наркотиком.
На видео с задержания, попавшем в сеть, Бочкарева сама признается: «Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана… И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства… Наркотического».
Несмотря на очевидность ситуации, актриса впоследствии категорически отрицала свою причастность к наркотикам. Она заявила, что видео с ее задержанием — фейк, и даже угрожала подать в суд на тех, кто распространяет эту информацию. Ее коллеги по сериалу «Счастливы вместе» выразили поддержку, утверждая, что никогда не замечали за Натальей признаков употребления наркотиков.
В январе 2020 года Преображенский суд Москвы принял неожиданное решение — оштрафовал актрису на 30 тысяч рублей и прекратил уголовное дело. Основанием для такого мягкого приговора стало то, что Бочкарева «загладила вину путем перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского». Сумма благотворительного взноса составила всего 50 тысяч рублей. Такое мягкое наказание вызвало волну недоумения у общественности, учитывая, что по закону актрисе грозило до трех лет лишения свободы.
Другие увлечения Бочкаревой: режиссура, живопись и пение.
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Помимо актерской карьеры, Наталья Бочкарева реализовала себя в других сферах искусства. В 2015 году она окончила Высшие курсы сценаристов и режиссеров у Владимира Хотиненко.
Ее дебютной режиссерской работой стал короткометражный фильм «Свободный день», снятый в жанре мистическо-философской драмы. Презентация фильма состоялась в 2016 году в московском киноцентре «Фитиль», а затем работа была представлена на Каннском кинофестивале.
Живопись — еще одно серьезное увлечение Бочкаревой. Она начала рисовать еще в студенческие годы, наблюдая за работой своих соседок-художниц по общежитию. Со временем это хобби переросло в профессиональное занятие. Во время пандемии актриса решила получить профессиональное образование и поступила в Строгановскую академию, где была зачислена сразу на конец первого курса.
Музыкальная карьера Бочкаревой включает несколько синглов, среди которых «Белая метель» (2013), «Убирайся» (2018) и «Мартини» (2019). В 2017 году она сняла клип на песню «Вирусная музыка», где вновь примерила образ Даши Букиной.
Возвращение Букиных: как «машина времени» вернула актрису на пик популярности.
Кадр из сериала «Букины» с Натальей Бочкаревой в одной из главных ролей Фото: Кадр из сериала «Букины», Гарик Петросян, Андрей Никифоров, 2023, Кинокомпания Братьев Андреасян © URA.RU.
В 2023 году, спустя десять лет после завершения сериала «Счастливы вместе», телеканал ТНТ запустил его продолжение под названием «Букины». Наталья Бочкарева вернулась к своей звездной роли Даши, только теперь ее героиня стала бабушкой.
Второй сезон «Букиных», съемки которого начались в январе 2025 года, вернул зрителей в знакомую всем двухэтажную квартиру в Екатеринбурге. Декораторы воссоздали обстановку с удивительной точностью — даже чашки с теми же трещинами и фотографии в рамках были восстановлены. По словам Бочкаревой, это было «до мурашек» — словно настоящая машина времени перенесла их на десять лет назад.
Фильмография Натальи Бочкаревой.
За свою актерскую карьеру Наталья Бочкарева снялась во множестве кинопроектов, хотя наибольшую известность ей принесла роль в ситкоме «Счастливы вместе». Вот основные работы актрисы:
Китайский сервиз (1999)Всадник по имени Смерть (2004)Зима Весна (2004)Аэропорт (2005) — НаташаЗона (2005) — проститутка ЛизаСемь раз отмерь (2005) — МартаТуристы (2005) — АлёнаАдвокат 2 (2005) — Ирина ПротвинаВозвращение блудного папы (2006) — МилаИван Подушкин. Джентльмен сыска (2006) — Зина КолобковаТелохранитель (2006) — ГаляСчастливы вместе (2006—2013) — Даша БукинаКвартал (2011) — ВераИ отцы, и дети (2012) — Люба ЗисельсонДружба народов (2013) — Светлана ОгурцоваСтройка (2015) — МашаНочная смена (2018) — жена КорнееваЕлки Последние (2018) — Эльза, менеджер кафеДве девицы на мели (2019) — РоксанаРодные люди (2023, новелла «Москва») — КатяБукины (2023) — Даша БукинаУничтоЖанна (2024) — Зоя Карповна.