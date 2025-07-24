Скандал с наркотиками, бесплодие и три ребенка: звезде «Счастливы вместе» Наталье Бочкаревой — 45

Брак с Борисовым, который был старше Натальи на 13 лет, продлился до 2010 года, хотя о разводе актриса сообщила только в 2014 году. Инициатором расставания стала сама Бочкарева, которая почувствовала, что между ними «образуется пропасть» и муж не поддерживает ее стремление к развитию. Бочкарева благодарна бывшему супругу за то, что он научил ее полагаться на себя и не бояться остаться одной с двумя детьми.