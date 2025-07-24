В Кирове прыгающий вор обокрал кафе, съел чизкейк и ускакал от охранников

В кафе Кирова произошло самое курьёзное ограбление. По информации SHOT, мужчина, по всей видимости, задремал в торговом центре и оказался запертым на ночь. Проснувшись в темноте и ощутив сильный голод, он, передвигаясь исключительно прыжками, сумел взломать дверь одного из кафе.