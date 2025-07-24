В МВД объяснили, что делать трудовым мигрантам при смене данных в паспорте

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Если у иностранного гражданина изменились ФИО или данные паспорта, он обязан внести соответствующие изменения в разрешение на работу или патент, рассказали в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
«МВД России напоминает, что в случае изменения иностранным гражданином фамилии, имени, отчества либо данных паспорта он обязан внести соответствующие изменения в разрешение на работу или патент», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подать заявление нужно в тот территориальный орган МВД, который выдал патент или разрешение на работу. Сделать это можно как лично, так и через ММЦ «Сахарово» в Москве, либо ФГУП «ПВС» МВД России в других регионах страны.
Правоохранители предупреждают, что за нарушение срока обращения за внесением изменений в разрешении на работу или патенте, либо за необращение за внесением таких изменений, иностранцу грозит административная ответственность и штраф от 4 до 5 тысяч рублей.