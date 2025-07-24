Умер актер из сериалов «Кодекс чести» и «Мосгаз» Валерий Смирнов

Заслуженный артист России Валерий Смирнов скончался в Ярославле на 81-м году жизни. Он известен в том числе в съемках сериалов «Кодекс чести» и «Мосгаз». О кончине артиста сообщила пресс-служба Ярославского театра имени Федора Волкова.