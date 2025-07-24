Умер актер из сериалов «Кодекс чести» и «Мосгаз» Валерий Смирнов

Заслуженный артист России Валерий Смирнов скончался в Ярославле на 81-м году жизни. Он известен в том числе в съемках сериалов «Кодекс чести» и «Мосгаз». О кончине артиста сообщила пресс-служба Ярославского театра имени Федора Волкова.
Валерий Смирнов родился в 1945 году. В 1966-м окончил Ярославское театральное училище и служил в театрах Ярославля, Великих Лук, Гомеля.
В его репертуарном листе император в спектакле «Соловей» по Андерсену, герцог Альбанский в «Короле Лире» Шекспира, роли в спектаклях «Живой труп», «Спириты» и «Кавказский роман» Л. Н. Толстого и другие.
В 2004 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Ранее стало известно, что в 78 лет умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Кирилл Датешидзе. Сообщалось, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.