Умерший актер из «Улиц разбитых фонарей» Датешидзе 3 года боролся с раком

«Он давал ребятам понимание искусства, театра, каким образом актер может добиваться результатов. Он передавал им свой очень богатый опыт. Когда Кирилл уже был тяжело болен, он старался приезжать к студентам на занятия. Хоть раз в две-три недели, но все равно приезжал. Причем, сам садился за руль и ехал. То есть Кирилл был очень сильный человек. Он даже не хотел мириться со словами врачей, которые после консилиума сказали, что ничего хорошего его не ожидает. Он все равно искал различные способы. Кирилл не мог оставить семью, потому что понимал, что он их опора», — сказал собеседник издания.