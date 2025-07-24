Умерший актер из «Улиц разбитых фонарей» Датешидзе 3 года боролся с раком

Актер театра и кино, театральный режиссер и педагог Кирилл Датешидзе до последних дней своей жизни боролся с болезнью. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил его друг Владимир Котов.
«Он давал ребятам понимание искусства, театра, каким образом актер может добиваться результатов. Он передавал им свой очень богатый опыт. Когда Кирилл уже был тяжело болен, он старался приезжать к студентам на занятия. Хоть раз в две-три недели, но все равно приезжал. Причем, сам садился за руль и ехал. То есть Кирилл был очень сильный человек. Он даже не хотел мириться со словами врачей, которые после консилиума сказали, что ничего хорошего его не ожидает. Он все равно искал различные способы. Кирилл не мог оставить семью, потому что понимал, что он их опора», — сказал собеседник издания.
Датешидзе скончался на 79-м году жизни после трехлетней борьбы с онкологическим заболеванием. Котов сообщил aif.ru, что актера похоронят 27 июля на Смоленском кладбище.
Актер родился в 1946 году. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Датешидзе служил в Ленинградском театре драмы и комедии, а также Санкт-Петербургском академическом театре комедии.
Он снялся в более 40 проектах, включая «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Империя под ударом», «Литейный» и «Черный ворон».