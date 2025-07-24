Солдата СВО с почти полностью разрушенным черепом спасли в Екатеринбурге

Доктора Свердловского госпиталя для ветеранов войн сумели спасти офицера, который получил крайне тяжелое ранение в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в четверг, 24 июля, сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.
По словам представителей ведомства, боец едва не погиб при артиллерийском обстреле, из-за которого у него оказался почти полностью разрушен череп. Профильные эксперты создали объемную модель, воссоздали виртуальный прототип анатомической формы, после чего изготовили подходящую танталово-титановую пластину.
— Пациент перенес вмешательство удовлетворительно, состояние стабилизировалось, наблюдается положительная динамика. Несмотря на тяжесть ранения и сложный путь лечения, мужчина включен в раннюю реабилитационную программу, — передает официальный Telegram-канал областного министерства.
Женщину с сильной аллергической реакцией и инфарктом миокарда из-за укуса шмеля спасли в районной клинической больнице имени Куватова в Башкирии.