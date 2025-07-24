Солдата СВО с почти полностью разрушенным черепом спасли в Екатеринбурге

По словам представителей ведомства, боец едва не погиб при артиллерийском обстреле, из-за которого у него оказался почти полностью разрушен череп. Профильные эксперты создали объемную модель, воссоздали виртуальный прототип анатомической формы, после чего изготовили подходящую танталово-титановую пластину.