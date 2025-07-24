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В конце июля в Ростов вернутся дожди

С 28 июля в Ростове начнутся дожди.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили жителей Ростова о сезоне дождей в конце июля. Ухудшение погоды ожидается уже вечером в понедельник, 28 июля.

Дожди ожидаются в течение всего дня вторника, 29 апреля. Но, несмотря на осадки, похолодания в донской столице не предвидится. Столбики термометров будут показывать от +33 до +36 градусов.

30 июля дождь в городе пойдет вечером. А 31 числа осадки начнутся с утра.

Ранее синоптики предупреждали о дождливом начале августа. В первый день последнего летнего месяца ожидаются грозовые дожди.

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