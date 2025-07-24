В Самаре изменят на 4 дня движение по ул. Мичурина из-за работ по водоснабжению

На этой неделе в Самаре стартуют масштабные работы по подключению к централизованной системе водоснабжения на улице Мичурина.
Эти мероприятия направлены на модернизацию инженерной инфраструктуры района и повышение надёжности водоснабжения для жителей.
Однако в связи с проведением строительно-монтажных работ будет временно ограничено движение транспорта.
С 5 часов утра 25 июля до 5 часов утра 29 июля движение автотранспорта будет перекрыто в районе дома № 98Е по улице Мичурина, в непосредственной близости от пересечения с улицей Луначарского.
Ограничение коснётся как личного, так и общественного транспорта — в зону проведения работ будет запрещён проезд.
В связи с этим внесены корректировки в движение нескольких маршрутов городского пассажирского транспорта.
Автобусы № 4 и № 22 будут следовать по изменённой трассе: от Московского шоссе они свернут на улицу Мичурина, минуя проспект Масленникова, и далее продолжат движение по привычному маршруту.
Троллейбусы № 4 и № 15 также будут перенаправлены — их путь пройдёт по Московскому шоссе и улице Коммунистической, после чего они выйдут на основную трассу.
Организаторы работ призывают водителей и пассажиров общественного транспорта заранее учитывать изменения в дорожной обстановке и планировать свои поездки с учётом временных ограничений.
Особое внимание стоит уделить времени в пути, особенно в утренние и вечерние часы пик.
Городские службы и подрядная организация приносят извинения жителям за возможные неудобства, связанные с проведением важных инфраструктурных работ, и напоминают, что временные трудности направлены на долгосрочное улучшение качества коммунальных услуг.
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