Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре изменят на 4 дня движение по ул. Мичурина из-за работ по водоснабжению

На этой неделе в Самаре стартуют масштабные работы по подключению к централизованной системе водоснабжения на улице Мичурина.

На этой неделе в Самаре стартуют масштабные работы по подключению к централизованной системе водоснабжения на улице Мичурина.

Эти мероприятия направлены на модернизацию инженерной инфраструктуры района и повышение надёжности водоснабжения для жителей.

Однако в связи с проведением строительно-монтажных работ будет временно ограничено движение транспорта.

С 5 часов утра 25 июля до 5 часов утра 29 июля движение автотранспорта будет перекрыто в районе дома № 98Е по улице Мичурина, в непосредственной близости от пересечения с улицей Луначарского.

Ограничение коснётся как личного, так и общественного транспорта — в зону проведения работ будет запрещён проезд.

В связи с этим внесены корректировки в движение нескольких маршрутов городского пассажирского транспорта.

Автобусы № 4 и № 22 будут следовать по изменённой трассе: от Московского шоссе они свернут на улицу Мичурина, минуя проспект Масленникова, и далее продолжат движение по привычному маршруту.

Троллейбусы № 4 и № 15 также будут перенаправлены — их путь пройдёт по Московскому шоссе и улице Коммунистической, после чего они выйдут на основную трассу.

Организаторы работ призывают водителей и пассажиров общественного транспорта заранее учитывать изменения в дорожной обстановке и планировать свои поездки с учётом временных ограничений.

Особое внимание стоит уделить времени в пути, особенно в утренние и вечерние часы пик.

Городские службы и подрядная организация приносят извинения жителям за возможные неудобства, связанные с проведением важных инфраструктурных работ, и напоминают, что временные трудности направлены на долгосрочное улучшение качества коммунальных услуг.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.