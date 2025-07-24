Мать покалеченной в Дубае модели рассказала о сообщениях с угрозами

Анна также добавила, что в первые дни Марии в больнице она боялась, что ее ребенок никогда не сможет ходить. По словам Ковальчук, страшнее, чем видеть, как дочь выходит из-под наркоза после тяжелой семичасовой операции, мало что есть на свете.