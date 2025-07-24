Мать покалеченной в Дубае модели рассказала о сообщениях с угрозами

Мать жестоко избитой в Дубае украинской модели Марии Ковальчук заявила об угрозах в сообщениях. По словам Анны Ковальчук, местные стражи порядка вели себя очень агрессивно по отношению к ней. Об этом она рассказала в интервью Осторожно Media.
Женщина заявила, что ей пришло исчезающее сообщение в Telegram, в котором ее обещали найти и в Норвегии, поскольку она много говорит.
Мать манекенщицы отметила, что она пережила сильный испуг и переживает за состояние своего пожилого отца и семьи.
Ковальчук подозревает в отправлении указанного послания тех, кто изувечил ее дочь. По ее словам, это люди, у которых безумное количество денег и которые все меряют деньгами: человека, человечности для них нет.
Собеседница издания заявила, что обратилась в связи с данным инцидентом в норвежскую полицию.
Анна также добавила, что в первые дни Марии в больнице она боялась, что ее ребенок никогда не сможет ходить. По словам Ковальчук, страшнее, чем видеть, как дочь выходит из-под наркоза после тяжелой семичасовой операции, мало что есть на свете.
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